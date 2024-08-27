كومان يخطط للرحيل عن بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الجناح الفرنسي كينجسلي كومان أبلغ المقربين منه برغبته في الرحيل عن فريقه بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم.

وأشار تقرير الصحيفة الشهيرة إلى أن كومان غير سعيد بحقيقة أن بايرن ينظر بعين إيجابية إلى فكرة بيع اللاعبين الأعلى أجراً.

ورغم ذلك، لا يبدو أن هناك نادٍ جديد يلوح في الأفق أمام كومان للانضمام إلى صفوفه في الوقت الحالي، مع بقاء أيام قليلة فقط على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق لكومان أن أبدى اهتمامه باللعب في الإنجليزي الممتاز. ورغم ذلك، أبدت أندية مثل مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول تحفظها بشأن قدرته على الحفاظ على لياقته بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

في غضون ذلك، كشفت تقارير عن محادثات محتملة مع كومان، أجراها فريق الهلال السعودي، الذي يضم في صفوفه المهاجم البرازيلي نيمار، ومع ذلك، فإن الانتقال للفريق الأزرق لن يزيد من فرص كومان في اللعب مع منتخب فرنسا.

يذكر أن كومان انضم لبايرن عام 2015 وكان أبرز ما قدمه مع النادي تسجيله هدف تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2020، عقب انتصاره 1 / صفر على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

ويرتبط كومان بعقد مع بايرن حتى عام 2027.

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