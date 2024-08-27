كاميلا هاريس تتبنى استراتيجية «قلب السحر على الساحر» أمام دونالد ترامب

الانتخابات الأمريكية تعتمد دائماً على الاستراتيجيات والمناورات السياسية التي ترجح كفة مرشح على الآخر، فبينما كانت استراتيجية جو بايدن مع منافسه في الانتخابات الأمريكية السابقة قد تمثلت في عبارة قالها جو بايدن لمنافسه لخصت فكره تجاهه وكانت «هل يمكنك أن تصمت يا رجل»، وهي استراتيجية كان الهدف منها تقليل كلام المنافس ليجمع بايدن أفكاره ويرد عليه، معتمداً على فكرة الميكروفونات المكتومة خلال المناظرة بينهما، كي لا يقاطعه ترامب، وهي الاستراتيجية التي لخصت فكر بايدن تجاه الانتخابات، ولكن الوضع الحالي في المنافسة بين المرشحة عن الحزب الديمقراطي كاميلا هاريس، ومنافسها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب هي على العكس تماماً من الاستراتيجية السابقة.

كاميلا هاريس تعتمد في حملتها الانتخابية وفقاً لتقرير نشرته «CNN» على إتاحة فرصة أكبر لدونالد ترامب للمقاطعة في المناظرة المقررة بينهما في العاشر من سبتمبر المقبل، كي يخطئ، والاستراتيجية تعتمد في الأساس على نظرية الاستدراج، فكاميلا تسعى لإعطاء مساحة أكبر للمرشح عن الحزب الجمهوري للمقاطعة، لتكثر الزلات والأخطاء فتستغلها ضده، عندما تجري مناظرتهما المقررة على قناة «ABC News» في 10 سبتمبر المقبل.

فمن الواضح أن حملة هاريس تأمل في إعطاء ترامب الفرصة لتخريب نفسه بمقاطعة مهينة أو بإظهار شخصيته المتسلطة، على الرغم من أن الرئيس السابق يوم الاثنين قوض موقف فريقه الخاص الرافض لمناظرة بالميكروفونات المفتوحة، عندما قال إنه سيكون سعيداً بخسارة زر الكتم، بما يعني موافقته ضمنياً على أن تكون المناظرة مفتوحة وليست مقوضة.

أهمية المواجهة

وتؤكد المشاحنات على الأهمية الكبيرة للمواجهة في تحديد السرد لبقية الحملة، بعد المناظرة الرئاسية الأكثر أهمية على الإطلاق - على قناة CNN في أواخر يونيو - التي يرى المحللون أنها كانت سبباً في إخراج بايدن من السباق على المقعد الرئاسي الأمريكي.

وهذا مهم بشكل خاص لترامب، الذي كافح للتكيف مع خصمه الجديد منذ انسحاب بايدن - الذي كان الجمهوريون واثقين من هزيمته في نوفمبر، وقد تكون هذه أفضل فرصة له لإبطاء زخم هاريس بعد مؤتمرها في شيكاغو، خاصةً أنه وفريقه يعتقدون أنها ليست مستعدة للضغط للإجابة عن الأسئلة السياسية والمتابعات من خصم مثل ترامب، الذي يرى في نفسه كفاءة أعلى من هاريس في التعامل مع المواقف بسرعة رد فعل، وهي الثقة التي تريد هاريس استغلالها للإيقاع به.

وقال المحلل السياسي سكوت جينينغز: «ترامب وهاريس كل منهما يحتاج إلى المناظرة، كلاهما لديه شيء لإثباته».

قلب مسار الحملة

هاريس وفريقها استطاعوا قلب الحملة ومسارها بتزايد فرصهم في استفزاز ترامب، الذي كانت له اليد العليا سابقاً في ذلك الأمر، أي أن استراتيجية هاريس أن تقلب السحر على الساحر، فمعظم الديمقراطيين سمعوا بما فيه الكفاية من المرشح الجمهوري، لكن هاريس تريد أن تتيح له الفرصة أكثر ليقول بالضبط ما يريد، عندما يريد في مناظرتهما المقررة على قناة ABC News في 10 سبتمبر.

وسيختبر الميكروفون المفتوح انضباط المرشح الجمهوري في مناظرة مع هاريس، في وقت يناشد فيه استراتيجيون الحزب الجمهوري أن يلتزم بالسياسة ويتوقف عن سياساته الهجومية من أجل مصلحة حملته.

وصور ترامب وهو يتحدث بفوقية مظهراً عدم احترام علني للمرأة التي لديها فرصة لتكون أول رئيسة سمراء، ستتحدث عن نفسها، وسيكون لدى هاريس أيضاً فرصة لإظهار القوة في مواجهة ترامب من خلال إعادة استخدام ردها الشهير في مناظرة بنس، ويمكن أن تؤدي تصرفات ترامب التي تبدو متحيزة أو تحمل نغمات عنصرية إلى نفور الناخبين من النساء والأقليات وسكان الضواحي الذين يمكن أن يكونوا حاسمين في الولايات المتأرجحة في نوفمبر.

وستعزز صور ترامب وهو يتصرف بشكل مزعج الفكرة الأوسع لحملة هاريس التي صقلتها خلال المؤتمر الديمقراطي الأسبوع الماضي - وهي أن الأمريكيين لديهم «فرصة عابرة لتجاوز المرارة والتشاؤم والمعارك الانقسامية في الماضي».

وقال إيان سامز المتحدث باسم حملة هاريس لـ CNN: «تريد نائبة الرئيس أن يرى الشعب الأمريكي دونالد ترامب غير المقيد لأن هذا ما سنحصل عليه إذا أصبح رئيساً مرة أخرى، أعتقد أنه من المهم في هذه الانتخابات وفي هذه اللحظة أن يرى الشعب الأمريكي الخيار بين المرشحين على المسرح».



تحدي ترامب لمقاطعة ميكروفون مفتوح لن يكون خالياً من المخاطر لنائب الرئيس، ففي عام 2016، تحدث الرئيس السابق مراراً وتكراراً فوق المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وعطل تدفق إجاباتها، مما كان أحد أهم أسباب خسارتها في الانتخابات الأمريكية، وغير مسار الحملة بالكامل ونقل الأرجحية إلى دونالد ترامب، الذي نجح في استغلال المناظرة بالشكل الأكمل، لينجح في حسم السباق الانتخابي لصالحه ويتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ماريا كاردونا، معلقة سياسية في CNN، اقترحت سبباً آخر لرغبة هاريس في وجود ميكروفونات مفتوحة، وهو: «بوجود الميكروفونات غير مكتومة، سيكون لديها القدرة على التحكم فيما تقوله.. وكذلك التحقق من صحة كلامه في الحال».

الخلاف حول شروط مناظرة 10 سبتمبر يكشف عن خطوط الصدع المألوفة في حملة ترامب، ويفضل أعضاء حملة ترامب أن تكون الميكروفونات مكتومة خلال المناظرة، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر. قال كبير مستشاري ترامب، جيسون ميلر، في بيان إن الرئيس السابق قبل مناظرة ABC بنفس شروط مناظرة CNN مع بايدن، وأشار إلى أن تغيير التكتيك من جانب هاريس يشير إلى أن استعدادها للمناظرة يحمل ثغرات أو نوايا مسبقة، ميلر قال إن «النقاش حول المناظرات انتهى، من الواضح أنهم يرون شيئاً لا يعجبهم».

لكن كما يحدث غالباً، بدا أن الرئيس السابق يقوض موقف فريقه الخاص، فقال في تصريحات له: «لا يهمني، أفضل أن يكون مفتوحاً ولكن الاتفاق كان أن يكون الجميع بنفس الشروط كما كان في المرة الأخيرة»، وقال ترامب في محطة حملته في فيرجينيا، «في تلك الحالة، كان مكتوماً، لم يعجبني في المرة الأخيرة، لكنه سار بشكل جيد».



وأضاف تحذيراً: «اتفقنا على القواعد نفسها، والمواصفات نفسها، وأعتقد أن هذا ما يجب أن يكون».

والتقط فريق هاريس، الخيط منقضين على ترامب، معتبرين أن الرئيس السابق قد حل الخلاف لصالح الميكروفونات المفتوحة، وقال إيان سامز المتحدث باسم حملة هاريس: «سمعنا من فم الحصان»، في إشارة إلى موافقة ضمنية لترامب على لعب لعبة الميكروفونات المفتوحة في مناظرة 10 سبتمبر.

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