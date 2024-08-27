منتخب الدراجات يشارك غدا في بطولة آسيا للمضمار في تايلاند

يشارك المنتخب الوطني للدراجات الهوائية، في منافسات البطولة الآسيوية للمضمار، التي تنطلق غدا الأربعاء في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الوطني الدراجين أحمد المنصوري، وسيف معيوف، وعبد الله الحمادي، وعبد الله جاسم، ومحمد المطيوعي، وزهرة حسين، إضافة إلى الدراج الشاب علي نصيرائي في فئة الشباب.

وتعد المشاركة هي الأولى خارجيا للدراج أحمد المنصوري، بعدما كان قريبا من التأهل لأولمبياد باريس، وذلك استعدادا لرحلة الإعداد للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وكذلك هي المشاركة الأولى لعبدالله جاسم بطل آسيا في منافسات الطريق.

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