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منتخب الشباب لكرة القدم يواجه قطر وبولندا وكرواتيا وديا في معسكر زغرب

8/27/2024 6:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما، 3 مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي الذي يقيمه في العاصمة الكرواتية زغرب استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، التي ستقام في دولة الكويت بدءاً من 21 سبتمبر المقبل.

ويلعب منتخبنا المباراة الأولى أمام منتخب قطر يوم 31 أغسطس الجاري، والثانية أمام منتخب بولندا يوم 7 سبتمبر المقبل، فيما يواجه كرواتيا في المباراة الثالثة يوم 10 سبتمبر المقبل.

وتوجهت صباح اليوم إلى العاصمة الكرواتية زغرب بعثة منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما، لإقامة معسكر خارجي استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، التي ستقام في دولة الكويت بدءاً من 21 سبتمبر المقبل.

واختار المدرب الوطني سليم عبدالرحمن 28 لاعبا للمشاركة في هذا المعسكر، الذي سيستمر حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر المقبل .

يذكر أن منتخبنا يلعب ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات جمهورية كوريا ولبنان والكويت وجزر ماريانا الشمالية.

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