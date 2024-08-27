جلوبال فارما تسجل نمواً في أعمالها في السعودية مستحوذة على 1.8% من الحصة السوقية لقطاع الأدوية في المملكة

ارتفعت مبيعات جلوبال فارما في سوق الأدوية السعودي بنسبة 139.5% على أساس سنوي في مايو 2024، مسجلة 12.6 مليون دولار مقارنة بـ 5.2 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2023

وأعلنت شركة جلوبال فارما، الرائدة في صناعة الأدوية في دولة الإمارات، والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن تحقيق إنجاز جديد واستثنائي تمثل في الاستحواذ على حصة سوقية بلغت 1.8% في سوق الدواء السعودي المتميز بمستوى عال من التنافسية. وشهد شهر مايو 2024، ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات الشركة بنسبة 139.5% على أساس سنوي، لتسجل 12.6 مليون دولار، مقابل 5.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.



ويأتي هذا الإنجاز في إطار الرؤية الاستراتيجية لجلوبال فارما، والرامية لترسيخ حضورها في المملكة العربية السعودية وتوسيع حصتها السوقية في المشهد الاقتصادي للمملكة، والتي تعتبر إحدى أسرع أسواق الأدوية نمواً في منطقة الشرق الأوسط.

وحققت جلوبال فارما مبيعات بقيمة 33.2 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مسجلة نمواً قدره 78.6%، بالإضافة إلى حصة سوقية بنسبة .81%، بينما حققت الشركة مبيعات بقيمة 70.3 مليون دولار، بنسبة نمو 44.7%، وذلك خلال الفترة الممتدة من يونيو 2023 وحتى مايو 2024.

وقال محمد سعيد الرقباني، مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي وشركة مشاريع وعضو مجلس إدارة شركة جلوبال فارما: "يعد النجاح الذي حققته جلوبال فارما في السعودية أحد أهم المخرجات الإيجابية للمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة، ودليلاً على التزامها بالتميز في مجال الرعاية الصحية والحرص على اكتساب ثقة المرضى.

ويأتي استحواذنا على 1.8% من الحصة السوقية في هذا المشهد الديناميكي، ليدعم تركيزنا الثابت على توفير المنتجات المبتكرة وتوسيع الشراكات المستدامة، والتي تساهم بدورها في تعزيز النمو وضمان تحسين النتائج الصحية على النحو المطلوب في الشرق الأوسط. ويؤكد هذا الإنجاز تفانينا في ريادة قطاع حلول الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

كما تعد الاستراتيجية فائقة الدقة للشركة من العناصر التي ساهمت في تمكينها من تحقيق هذا الإنجاز، وتتضمن هذه الاستراتيجية، التركيز على التعاون مع المستشفيات الكبرى وسلسلة الصيدليات الرائدة، والاستثمار في الشراكات الهادفة ومنها التعاون مع خدمة "وصفتي" الإلكترونية المخصصة لتوفير الأدوية في المملكة، بالإضافة إلى ضمان أعلى معايير الجودة. وقد أدى إطلاق المنتجات الجديدة والتخطيط لإطلاق المزيد منها مستقبلاً إلى تعزيز الثقة بخدمات الشركة لدى المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، ما ساهم في تحسين نمو الشركة على نحو ملحوظ."



ومن جهته، قال باسم البراهمة، المدير العام لشركة جلوبال فارما: "تتميز جلوبال فارما بتوفير منتجات رائدة تشهد إقبالاً كبيراً من قبل شرائح واسعة ومتنوعة من الأفراد، بالإضافة إلى تجاوزها توقعات العملاء والتفوق في المعايير التنظيمية المعتمدة في السوق لناحية الجودة. وتركز الشركة على توفير منتجاتها للبالغين من كلا الجنسين في السعودية، كما تهتم بتقديم الحلول المخصصة لمواجهة التحديات الصحية الأساسية مثل الأدوية المخصصة للعناية بصحة الرجال ومضادات العدوى وعقاقير ارتفاع ضغط الدم، وذلك لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنوعة، مع الالتزام بتبني معايير استثنائية لناحية ضمان فعالية المنتج وسلامته.

وحافظت جلوبال فارما على الجودة الفائقة لمنتجاتها عبر إطلاق جملة من المنتجات المبتكرة خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن توفير المزيد من الأدوية في إطار مجموعة من العمليات الاستراتيجية، وذلك بهدف تعزيز مكانتها في السوق عبر توطين إجراءات الإنتاج لعناصر مختارة من محفظة المنتجات، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى الحد من المدة الزمنية اللازمة للتسجيل."

ومن المقرر أن تتضمن الرؤية الاستراتيجية لشركة جلوبال فارما، العمل على تعزيز حضورها في السوق السعودية، مستفيدة من الشراكات الاستراتيجية وعمليات التصنيع المحلي لتلبية احتياجات القطاعين الحكومي والخاص في مجال الأدوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز