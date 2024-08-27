غرفة تجارة دبي تطلق علامة ESG لتعزيز الممارسات المؤسسية المستدامة

بالتزامن مع عام الاستدامة، أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية.

وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.

وضمن عملية تطوير العلامة، تم إجراء تقييم شامل من قبل خبراء معتمدين عالمياً لتحليل القواعد التنظيمية، وآليات إعداد التقارير المعمول بها إقليمياً وعالمياً لتحديد العوامل الأساسية في قياس مدى نضوج تبني هذه المعايير من قبل الشركات والمؤسسات.

وتم إشراك مجتمع الأعمال في مرحلة تطوير العلامة، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، ويستوفي المتطلبات الأساسية المحلية والدولية فيما يتعلق بالجاهزية وإعداد التقارير المرتبطة بهذه المعايير.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يأتي إطلاق علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في ظل الحاجة لإيجاد مقاربة شاملة لممارسات الأعمال المستدامة التي تعود بالمنفعة على المجتمع والبيئة، مما يدعم جهودنا في تعزيز الحوكمة الرشيدة وممارسات الأعمال المسؤولة. ونتطلع لتشجيع مجتمع الأعمال على تبني استراتيجيات متكاملة تعتمد على الاستدامة ضمن العمليات التشغيلية الأساسية وآليات صنع القرار، من خلال تحويل التركيز من المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى تطوير علامة خاصة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ".

ويمكن لجميع الشركات التي مضى على تأسيسها عامين على الأقل، بغض النظر عن حجمها، التقدم للحصول على العلامة التي توفّر لحامليها العديد من المزايا، بما يشمل ضمان التوافق مع أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة وسمعة علامتها التجارية، وخلق قيمة مضافة تساهم في استقطاب المستثمرين المحتملين. وتتمكن المؤسسات من خلال العلامة من تعزيز التبني الذاتي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بالمقارنة مع المعايير المتبعة من قبل نظرائها في مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي.

كما يتم تقديم تقرير للشركات المشاركة يحدد مجالات التحسين، بالإضافة إلى درجة مستوى النضوج بناء على التقييم العام لتبني المعايير من قبل كل مؤسسة. وفي حال الحصول على العلامة بشكل رسمي، تكون سارية المفعول لمدة عام واحد.

ومع ازدياد أهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة كأولوية استراتيجية للمؤسسات من مختلف الأحجام والفئات، بات من الضروري دمج أهداف الاستدامة ضمن ممارسات الأعمال والعمليات التشغيلية الرئيسية لكل مؤسسة، بما يتضمن تبني معايير الشفافية في إعداد وتقديم التقارير، والحد من الأثر البيئي، وتطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى الحرص على أن تكون ممارسات الحوكمة متوافقة مع المبادئ الأخلاقية.

وكانت غرفة تجارة دبي قد قامت مؤخراً بتنظيم ندوة افتراضية حضرها 224 مشاركاً، وجرى خلالها استعراض المفاهيم الأساسية لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتطوير الأطر ذات الصلة، فضلاً عن توضيح عملية تقديم الطلبات للحصول على العلامة والمزايا العديدة التي توفرها للمؤسسات المتقدمة. وسيتم تنظيم المزيد من الندوات مستقبلاً لتعزيز التفاعل مع مجتمع الأعمال.

ويمكن للشركات تقديم طلب للحصول على علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال الضغط على الرابط التالي.

ويساهم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي بدور محوري في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، كما يحرص على دعم وتحفيز الشركات على تبني أفضل معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية. ويوفر المركز مجموعة من المنصات والأدوات والخبرات المعرفية التي تساعد الشركات على دمج الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن مختلف مراحل ومستويات عملياتها التشغيلية.

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