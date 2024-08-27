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الأسهم اليابانية ترتفع بدعم من أسهم شركات التصدير إثر تراجع الين

8/27/2024 5:27:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني الثلاثاء، إذ ساهم توقف صعود الين في دعم الأسهم المرتبطة بالصادرات، مما محا أثر الخسائر المبكرة الناتجة عن انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا.

وارتفع نيكاي 0.5 بالمئة ليغلق عند 38288.62 نقطة، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 بالمئة إلى 2680.8 نقطة.

وقضى نيكاي معظم الجلسة في تراجع مقتفياً أثر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك وسط ترقب المستثمرين حول العالم لصدور التقرير الفصلي لشركة إنفيديا العملاقة للذكاء الاصطناعي غداً الأربعاء.

وتحسنت معنويات المستثمرين مع توقف صعود الين، مما دفعهم إلى إعادة شراء الأسهم المرتبطة بالصادرات التي تكبدت خسائر في الجلسة السابقة عندما وصلت العملة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 143.45 يناً لكل دولار.

وارتفع سهم مجموعة سوني 2.8 بالمئة فيما ارتفع سهما هوندا موتور وتويوتا موتور 1.8 بالمئة.

وتقلصت خسائر الأسهم المرتبطة بالرقائق في أواخر المعاملات رغم أنها ظلت تمثل ضغطاً على نيكاي. وهبطت أسهم شركات كبيرة مثل طوكيو إلكترون بنحو واحد بالمئة وأسهم أدفانتست، التي تعتبر إنفيديا ضمن عملائها، 1.6 بالمئة.

وهوى سهم ليزرتك كورب 4.3 بالمئة ليصبح الخاسر الأكبر بالنسبة المئوية.

وتلقى نيكاي الدفعة الأكبر من ارتفاع سهم فاست ريتيلينج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو 0.6 بالمئة وتشوجاي للصناعات الدوائية 3.3 بالمئة.

ومن بين القطاعات البالغ عددها 33 المدرجة في بورصة طوكيو، ارتفع قطاع التعدين 2.2 بالمئة وقطاع النفط والفحم 1.6 بالمئة بعد صعود أسعار النفط الليلة الماضية وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات.

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