1.6 مليار درهم أرباح «ماجد الفطيم» في النصف الأول.. والإيرادات 16.7 مليار درهم

أعلنت«ماجد الفطيم»، نتائجها التشغيلية والمالية لفترة النصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو 2024. وعلى الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي التي فرضتها حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض قيمة صرف العملات الأجنبية في المنطقة، إلا أن الشركة حققت أداءً مستقرًا، بدعم من محفظة أعمالها المتنوعة وميزانيتها العمومية القوية.

وشهدت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، انخفاض إيراداتها الموحدة بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 16.7 مليار درهم، وانخفاض أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 2.1 مليار درهم، وانخفاض صافي أرباحها بنسبة 6% بعد احتساب الضريبة إلى 1.6 مليار درهم. كما انخفضت إيرادات الشركة بحسب قيمة أسعار الصرف الثابتة بنسبة 3%، في حين ارتفعت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح بنسبة 1% في نفس الفترة. وتواصل الشركة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية بأصول تقدر قيمتها بنحو 70 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2% على أساس سنوي.

وسجلت إيرادات ماجد الفطيم العقارية نموًا بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 3.7 مليار درهم، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مشروع التطوير العقاري السكني في «تلال الغاف» فضلًا عن زيادة الإيرادات من مراكز التسوق التابعة للشركة في دولة الإمارات. وارتفعت أرباح ماجد الفطيم العقارية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% إلى 1.9 مليار درهم. وبحسب قيمة أسعار الصرف الثابتة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13%.

وسجلت إيرادات مراكز التسوق نموًا بنسبة 8% على أساس سنوي، وسجلت نسبة إشغال بلغت 96%. وشهدت إيرادات الفنادق ارتفاعًا بحسب كل غرفة متاحة بنسبة 18% على أساس سنوي، ما يعكس جاذبية دبي المتزايدة كمركز سياحي، حيث استقبلت المدينة أكثر من 9 ملايين زائر لليلة واحدة في النصف الأول من عام 2024، فيما انخفض متوسط الإشغال بنسبة 2%. وفي مارس 2024، باعت الشركة عددًا من الأصول غير الأساسية من محفظة أعمالها في قطاع الضيافة.

وبالإضافة إلى ما سبق، واصلت الشركة تعزيز مبيعات مشروعاتها السكنية، مسجلةً حجوزات بقيمة إجمالية وصلت إلى 5.9 مليار درهم في النصف الأول من العام. وكانت «ماجد الفطيم» قد أطلقت في يونيو الماضي مشروع «غاف وودز» السكني في دبي، وهو أول مجتمع متكامل من نوعه يقام وسط مساحات خضراء كثيفة، وتم بيع 1000 وحدة تمثّل المرحلة الأولى من المشروع، ما يشير بوضوح إلى مستويات الطلب القوية واهتمام السوق.

وفيما يخص محفظة أعمال دور العرض السينمائي التابعة للشركة، فقد سجلت زيادة بنسبة 3% على أساس سنوي في مبيعات التذاكر وعدد مرات الدخول، ما قادها إلى تحقيق أرباح قوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 103% خلال هذه الفترة. وبالتوازي، تم افتتاح 13 دار عرض جديدة في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من عام 2024، من بينها إطلاق مجمّع سينمائي في جدة بارك من قبل «ڤوكس سينما»، لتقديم تجربة سينمائية هي الأفضل في فئتها مع أحدث التقنيات.

وشهدت أعمال شركة ماجد الفطيم لأسلوب الحياة زيادة في الإيرادات بنسبة 23% إلى 584 مليون درهم مع افتتاح ثمانية متاجر جديدة في النصف الأول، بإجمالي 78 متجرًا في جميع أنحاء المنطقة، في حين زاد عدد أعضاء برنامج الولاء SHARE للمكافآت بنسبة 8.2% ليصل إلى 4 ملايين عضوًا.





التجزئة

وسجلت إيرادات شركة ماجد الفطيم للتجزئة انخفاضًا بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 11.6 مليار درهم وانخفضت أرباحها بنسبة 47% على أساس سنوي قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 278 مليون درهم. ويعزى هذا إلى انخفاض حجم مبيعات المواد والمستلزمات المنزلية نتيجة انخفاض مستويات ثقة المستهلكين على إثر الصراع الجيوسياسي في المنطقة، بالإضافة إلى تأثير انخفاض قيمة صرف العملة في كل من مصر وكينيا، وكانت الإيرادات ستنخفض بنسبة 8% بحسب قيمة أسعار الصرف الثابتة.





مفهوم البيع منخفض التكلفة

وفي الأثناء، استمر نمو أصول العلامة التجارية «سوبيكو» القائمة على مفهوم البيع منخفض التكلفة في مصر، والتابعة لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، بافتتاح أربعة متاجر جديدة في النصف الأول من العام مع خطط لافتتاح 11 متجرًا جديدًا خلال الفترة المتبقية من عام 2024. ويسلّط هذا النجاح الضوء على هذه العلامة التجارية التي تعكس التزام «ماجد الفطيم» بتلبية المتطلبات المتغيرة للأسواق المحلية.





مبيعات التجزئة الرقمية

كما حقق قطاع مبيعات التجزئة الرقمية الذي يشهد نموًا متسارعًا، نتائج قوية حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 16% إلى 1.3 مليار درهم ونمو أرباحه قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 109% على أساس سنوي، لتتحول بذلك ولأول مرة إلى نتائج إيجابية. ويؤكد هذا الأداء القوي المدفوع بالكفاءات التشغيلية، التزام «ماجد الفطيم» بالتحول الرقمي الذي يركز على تعزيز تجربة التسوق.





التوطين

كما واصلت «ماجد الفطيم» تحقيق النجاحات في مجال التوطين حيث تجاوزت نسبة المواطنين الإماراتيين 11% لأول مرة في تاريخ الشركة. وتعد ماجد الفطيم الشركة الوحيدة في دولة الإمارات التي فازت بجائزة برنامج «نافس» لعامين متتاليين. وتم تتويج منجزات الشركة خلال هذه الفترة بحصولها على شهادة من منصة «لينكد إن» باعتبارها شركة القطاع الخاص الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات من حيث النمو الوظيفي.





التمويل

تواصل «ماجد الفطيم» المحافظة على مركز مالي ومستويات سيولة قوية، بفضل مزيج تمويل متوازن من أسواق رأس المال والمصارف. وبلغ صافي القروض 14.6 مليار درهم، مع استحقاق معظم الديون في العام 2027 وما بعده.

وحافظت الشركة على تصنيفها الائتماني عند درجة BBB بنظرة مستقبلية مستقرة، بحسب تقارير وكالتي التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».





قوة وتنوع المحفظة

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة: تعكس نتائجنا للنصف الأول من العام الجاري قوة وتنوع محفظة أعمال «ماجد الفطيم»، وقدرتنا على حماية أرباحنا الإجمالية، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهناها في عدد من المواقع التي نمتلك فيها عمليات تشغيلية حاليًا.

وأضاف إسماعيل: حققت ماجد الفطيم العقارية أداءً قياسيًا، بفضل نجاح مراكز التسوق في دولة الإمارات والمستويات القوية لثقة العملاء في مشروع «تلال الغاف» ومشروع التطوير السكني «غاف وودز» الذي تم إطلاقه مؤخرًا. كما واصلت ماجد الفطيم لأسلوب الحياة في تسجيل طلب إيجابي على مستوى محفظة أعمالها، في حين سجلت شركة ماجد الفطيم للترفيه بيانات مشجعة في مبيعات تذاكر دور العرض وعدد مرات الدخول، ما يعكس العودة القوية للمحتوى المرئي عالي الجودة.

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