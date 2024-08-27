صندوق مصر السيادي يعين نهى خليل قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال صندوق مصر السيادي الذي يدير أصولاً تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار إن نهى خليل رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق ستتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وذلك في وقت تحاول فيه القيادة السياسية في البلاد تحفيز التقدم البطيء في الإصلاحات الاقتصادية.
وذكر الصندوق في بيان الثلاثاء أنه قبل استقالة الرئيس التنفيذي أيمن سليمان، وذلك بعد إحراز تقدم محدود في برنامج الخصخصة الذي أعلن عنه في بداية توليه المنصب قبل خمس سنوات.
وأضاف أن نهى خليل ستتولى القيام بمهام عمله حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد دائم.
وناقش مجلس إدارة الصندوق في أول اجتماع له بعد التشكيل الوزاري الجديد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق، ووافق على الميزانية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق.
كما وجه بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدماً في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN27082024000110011019ID1108604938
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.