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صندوق مصر السيادي يعين نهى خليل قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي

8/27/2024 5:27:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال صندوق مصر السيادي الذي يدير أصولاً تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار إن نهى خليل رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق ستتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وذلك في وقت تحاول فيه القيادة السياسية في البلاد تحفيز التقدم البطيء في الإصلاحات الاقتصادية.

وذكر الصندوق في بيان الثلاثاء أنه قبل استقالة الرئيس التنفيذي أيمن سليمان، وذلك بعد إحراز تقدم محدود في برنامج الخصخصة الذي أعلن عنه في بداية توليه المنصب قبل خمس سنوات.

وأضاف أن نهى خليل ستتولى القيام بمهام عمله حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد دائم.

وناقش مجلس إدارة الصندوق في أول اجتماع له بعد التشكيل الوزاري الجديد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق، ووافق على الميزانية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق.

كما وجه بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدماً في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

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