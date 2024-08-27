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غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفاً و476 قتيلاً

8/27/2024 5:27:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم
الثلاثاء ، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40
ألفا و476
قتيلا ، إلى جانب أكثر من 93
ألفا و 647 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم:" ارتكب الاحتلال الإسرائيلي
ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها
للمستشفيات 41 شهيدا و113 مصابا خلال الـ
24
ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ326
للعدوان الإسرائيلي
المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع
طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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