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الذهب فوق 2500 دولار وسط تفاؤل بخفض الفائدة ومخاوف بشان الشرق الأوسط

8/27/2024 5:27:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لكنها ظلت فوق المستوى النفسي البالغ 2500 دولار للأوقية (الأونصة) وسط تفاؤل المستثمرين بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية واستمرار المخاوف من الصراع في الشرق الأوسط.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2515.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الأسعار بأكثر من 21 بالمئة هذا العام لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2531.60 دولارا في 20 أغسطس .

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2551 دولارا.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي إن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر أيلول بات مؤكدا، لكن النقاش الدائر عن حجمه قد يؤدي إلى حالة ترقب مع تطلع المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية المقبلة لتأكيد وجهات نظرهم.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 70 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر ، بينما يتوقع 30 بالمئة منهم خفضا أكبر بنسبة 50 نقطة أساس.

ويرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، مع انخفاض أسعار الفائدة.

وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو إن من المحتمل خفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل.

وأضاف ييب "نتوقع استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب بالنظر لأدائه الإيجابي خلال دورات خفض سابقة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والطلب الصحي من جانب البنوك المركزية، ومكانته كوسيلة جيدة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.07 دولارا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 960.10 دولارا. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 965.91 دولارا.


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