مؤشرات الأسواق الأوروبية تصعد بفضل أداء أسهم شركات تعدين

(MENAFN
- Al-Bayan)
صعدت أسهم أوروبا، الثلاثاء، بعد أداء ضعيف في الجلسة السابقة بدعم من شركات تعدين كبيرة، لكن حذر المستثمرين استمر قبل بيانات اقتصادية مهمة من المقرر صدورها هذا الأسبوع.
وخلال التداولات صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.30 بالمئة إلى 519.33 نقطة.
كما ارتفع داكس الألماني 0.24% وفوتسي البريطاني 0.70% وكاك الفرنسي 0.32%.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة من ألمانيا وإسبانيا خلال الأسبوع الجاري، إضافة إلى بيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي المتوقع إعلانها يوم الجمعة، وذلك بحثا عن إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وفتح المؤشر داكس الألماني على استقرار بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التفصيلية في وقت سابق والتي أظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثاني من 2024.
واستقر المؤشر السويدي أيضا عند 2566.69 نقطة بعد بيانات أظهرت تراجع أسعار المنتجين 1.4 بالمئة في يوليو.
وتفوق المؤشر الفرعي للمواد الأولية على جميع القطاعات في المنطقة بقفزة تجاوزت واحدا بالمئة بعد أن ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من ستة أسابيع بسبب التفاؤل تجاه خفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
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