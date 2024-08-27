مؤشرات الأسواق الأوروبية تصعد بفضل أداء أسهم شركات تعدين

صعدت أسهم أوروبا، الثلاثاء، بعد أداء ضعيف في الجلسة السابقة بدعم من شركات تعدين كبيرة، لكن حذر المستثمرين استمر قبل بيانات اقتصادية مهمة من المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وخلال التداولات صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.30 بالمئة إلى 519.33 نقطة.

كما ارتفع داكس الألماني 0.24% وفوتسي البريطاني 0.70% وكاك الفرنسي 0.32%.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة من ألمانيا وإسبانيا خلال الأسبوع الجاري، إضافة إلى بيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي المتوقع إعلانها يوم الجمعة، وذلك بحثا عن إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وفتح المؤشر داكس الألماني على استقرار بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التفصيلية في وقت سابق والتي أظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثاني من 2024.

واستقر المؤشر السويدي أيضا عند 2566.69 نقطة بعد بيانات أظهرت تراجع أسعار المنتجين 1.4 بالمئة في يوليو.

وتفوق المؤشر الفرعي للمواد الأولية على جميع القطاعات في المنطقة بقفزة تجاوزت واحدا بالمئة بعد أن ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من ستة أسابيع بسبب التفاؤل تجاه خفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

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