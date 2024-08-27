روسيا تطلق تحقيقاً جنائياً في محاولة تهريب ذهب من قبل مواطن ألماني

(MENAFN
) أطلقت السلطات الروسية تحقيقًا جنائيًا ضد مواطن ألماني يُشتبه في محاولته تهريب 13 كيلوغرامًا من سبائك الذهب مخبأة داخل شاحنة، ويواجه المشتبه به، الذي لم يُفصح عن هويته ويبلغ من العمر 58 عامًا، احتمال السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة، وفقًا لجهاز الجمارك الروسي. خلال تفتيش السيارة، اكتشفت السلطات قوالب مستطيلة وسبائك أصغر مخبأة بين أمتعة الشخص، وتقدر القيمة الإجمالية للذهب الذي تمت مصادرته بأكثر من 90 مليون روبل (حوالي 900,000 يورو أو مليون دولار).
كما تم اعتراض الشاحنة في منطقة بيسكوف، وهي منطقة حدودية مع بيلاروس ولاتفيا وإستونيا. ولم تقدم الجمارك تفاصيل عن موقع المواطن الألماني الحالي، وفي السنوات الأخيرة، شهدت روسيا اعتقال عدد من الغربيين، خاصة الأمريكيين، ووجهت لهم تهمًا خطيرة، وقد اتهمت الحكومة الأمريكية روسيا باستخدام هذه الاعتقالات كوسيلة للتفاوض على إطلاق سراح الروس المحتجزين في الخارج، وتجدر الإشارة إلى أنه في 1 أغسطس، أجرت روسيا تبادلًا كبيرًا للسجناء مع الغرب، حيث أفرجت عن الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، وعضو سابق في قوات النخبة البحرية الأمريكية بول ويلان، و14 شخصًا آخرين، في واحدة من أكبر عمليات التبادل منذ فترة الحرب الباردة.
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