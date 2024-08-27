أرباح بي دي دي تشهد ارتفاعاً مع نجاح منصة تيمو

(MENAFN
) أعلنت شركة بي دي دي هولدينجز الصينية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، التي تمتلك منصة التسوق الشهيرة تيمو، عن زيادة كبيرة في أرباحها الصافية للربع الثاني من العام، وذكرت الشركة التي تتخذ من شنغهاي مقرًا لها، أنها حققت أرباحًا صافية قدرها 4.4 مليار دولار للفترة المنتهية في 30 يونيو، مما يمثل زيادة دراماتيكية بنسبة 144 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وتعكس هذه الزيادة الكبيرة جهود الشركة المستمرة لتعزيز موقعها في السوق محليًا ودوليًا، كما ارتفعت المبيعات للربع بنسبة 86 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 13.4 مليار دولار.
كما تمتلك شركة بي دي دي هولدنجز أيضًا منصة بيندودو، وهي سوق إلكتروني صيني معروف بمنتجاته ذات الأسعار المنخفضة، وقد شهدت نجاحًا كبيرًا محليًا حيث يتحول المستهلكون الصينيون نحو خيارات تسوق أكثر تكلفة، ولقد جذبت منصة تيمو الدولية الكثير من الانتباه بفضل تسعيرها التنافسي وخوارزمياتها المتقدمة، وأصبحت هذه المنصة بسرعة وجهة تسوق رئيسية على الإنترنت في الولايات المتحدة، مدعومة بحملة تسويقية استراتيجية شملت إعلانات بارزة خلال سوبر بول، بالإضافة إلى ذلك، اكتسبت تيمو بسرعة زخمًا في أوروبا، رغم أنها أطلقت في السوق الأوروبية فقط في أبريل 2023، على الرغم من أنها واجهت تدقيقًا من مجموعات المستهلكين بشأن ممارساتها.
في حين ساهم النجاح المالي لشركة بي دي دي هولدنجز في زيادة ثروة مؤسسها، كولين هوانغ، الذي أصبح أغنى رجل في الصين في أغسطس بثروة صافية قدرها 48.6 مليار دولار، ويبرز هذا الإنجاز الأداء القوي للشركة ونفوذها المتزايد في عالم التجارة الإلكترونية العالمية.
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