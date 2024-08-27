أستراليا تفرض قانون "الحق في قطع الاتصال" لحماية توازن الحياة العملية

(MENAFN
) في تحول كبير نحو حماية توازن حياة الموظفين، قدمت أستراليا قانونًا جديدًا يعرف بـ" الحق في قطع الاتصال"، الذي دخل
حيز التنفيذ يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس، يهدف هذا التشريع إلى منع الرسائل الإلكترونية والمكالمات المتعلقة بالعمل من التدخل في الحياة الشخصية للموظفين من خلال تحديد أنه، في معظم الحالات، لا يمكن معاقبة الموظفين على عدم قراءة أو الرد على الرسائل من أرباب عملهم خارج ساعات العمل الرسمية، وجاء القانون استجابةً للقلق المتزايد بشأن تآكل الوقت الشخصي بسبب العصر الرقمي، الذي غمر الحدود بين العمل والحياة المنزلية، وهو اتجاه تفاقم خلال جائحة كوفيد-19.
كما يُعتبر قانون الحق في الانفصال خطوة حاسمة في معالجة التطفل المتزايد للاتصالات المتعلقة بالعمل على الوقت الشخصي، وهو ظاهرة أصبحت أكثر انتشارًا مع تزايد الاتصال الرقمي المستمر، وأشار جون هوبكنز، أستاذ مشارك في جامعة سويبرن للتكنولوجيا، إلى أنه قبل ظهور الاتصالات الرقمية، كان هناك فصل واضح بين وقت العمل والوقت الشخصي، حيث كان بإمكان الموظفين الانفصال عن العمل بمجرد مغادرتهم المكتب، واليوم، ومع ذلك، أصبحت التوقعات بالاستمرار في التوفر عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية معيارًا عالميًا، مما يساهم في التوتر الكبير وتشوش حدود الحياة العملية.
كذلك أظهر استطلاع أجراه معهد أستراليا في العام الماضي مدى هذه المشكلة، حيث كشف أن الأستراليين عملوا بمتوسط 281 ساعة من العمل غير المدفوع في عام 2023، بقيمة تقارب 130 مليار دولار أسترالي (88 مليار دولار أمريكي)، مع تطبيق هذا القانون الجديد، تنضم أستراليا إلى مجموعة من حوالي 20 دولة، أساسًا في أوروبا وأمريكا اللاتينية، التي سنت قوانين مشابهة لحماية الوقت الشخصي للموظفين، وعبرت راشيل عبد النور، محترفة في مجال الإعلان، عن دعمها للقانون، مشيرة إلى أنه من الضروري للموظفين، خاصة أولئك في الصناعات التي تتعامل مع عملاء في مناطق زمنية مختلفة، أن يكون لديهم حماية قانونية تدعم قدرتهم على الانفصال والحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة.
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