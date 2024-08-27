ثقة الأعمال في ألمانيا تواصل الانخفاض لثالث شهر على التتابع لشهر آب

(MENAFN
) واصلت ثقة الأعمال في ألمانيا تراجعها للشهر الثالث على التوالي في آب، مما يثير الشكوك حول آفاق التعافي لأكبر اقتصاد
في أوروبا، وانخفض مؤشر مناخ الأعمال لمعهد إيفو، وهو مؤشر رئيسي لمعنويات الاقتصاد، إلى 86.6 في آب مقارنة بـ87.0 في يوليو، وهو انخفاض أفضل قليلاً من 86.0 الذي توقعه المحللون، ولكنه لا يزال يبرز التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الألماني، وحذر كليمنس فويست، رئيس معهد إيفو، من أن الاقتصاد الألماني يقترب بشكل متزايد من "الأزمة"، مما يعكس شعوراً عميقاً بالقلق بين الشركات.
كما أظهر الاستطلاع، الذي شمل حوالي 9,000 مدير من مختلف القطاعات، استمرار انخفاض ثقة الأعمال، حيث أفادت الشركات بتدهور تقييمها للوضع الحالي، ووفقًا لكلاوس فوهلرابه، الاقتصادي في معهد إيفو، فإن الاقتصاد الألماني قد "استقر فعليًا في الركود"، وأشار إلى نقص الطلب المنتشر عبر جميع القطاعات ومستويات الاستثمار الضعيفة كعوامل رئيسية تسهم في التدهور الاقتصادي، وبالإضافة إلى ذلك، سلط فوهلرابه الضوء على تردد المستهلكين في الإنفاق، الذي دفعه استمرار عدم اليقين بشأن التضخم، كقضية حاسمة أخرى تعرقل جهود التعافي الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالمستقبل، حذر فوهلرابه من أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من المرجح أن يشهد مزيدًا من الانخفاض في الربع الثالث من العام، بعد انكماش غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني، وتشير هذه الضعف الاقتصادي المستمر إلى أن ألمانيا قد تواجه تحديات أكثر طولاً مما كان متوقعًا في السابق، مع احتمال استمرار الضغوط الركودية في الأشهر المقبلة.
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