أرباح قطاع الصناعة في الصين تصعد لرابع شهر على التوالي في شهر يوليو

(MENAFN
) شهد قطاع الصناعة في الصين زيادة في أرباحه للشهر الرابع على التوالي في يوليو، مما يشير إلى بعض الزخم الإيجابي في جهود التصنيع بالبلاد، ووفقًا للمكتب الوطني للإحصاءات، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 4.1 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بعد أن كانت الزيادة بنسبة 3.6 بالمئة في يونيو، وعلى مدار الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، نمت أرباح الصناعة بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالانخفاض بنسبة 2.3 بالمئة الذي سجل في عام 2023، وعلى الرغم من هذا الاتجاه الصعودي، حذر المسؤولون الصينيون من أن التعافي لا يزال هشًا، مع استمرار ضعف الطلب المحلي والتحديات الخارجية التي تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
كما تأتي بيانات الأرباح الأخيرة بعد تقارير عن نشاط اقتصادي بطيء في يوليو، مما يبرز الصعوبات المستمرة التي تواجه الاقتصاد الصيني، وخاصة استمرار الانخفاض في سوق العقارات. بينما لا يزال بعض الاقتصاديين قلقين بشأن نقاط الضعف الأساسية في أسس الاقتصاد الصيني، تشير زيادة أرباح الصناعة إلى أن المبادرات التصنيعية لبكين بدأت تؤتي ثمارها، والجدير بالذكر أن ما يقرب من نصف قطاعات الصناعة الصينية سجلت أرباحًا أقوى خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مع ظهور التصنيع العالي التقنية كمحرك رئيسي للنمو، وحقق قطاع التكنولوجيا العالية زيادة بنسبة 12.8 بالمئة في الأرباح، مع تحقيق صناعات بطاريات الليثيوم والرقائق الإلكترونية مكاسب ملحوظة بلغت 45.6 بالمئة و16 بالمئة، على التوالي، خلال الفترة من يناير إلى يوليو.
بالإضافة إلى ذلك، شهد مصنعو المعدات في الصين زيادة بنسبة 6.1 بالمئة في الأرباح خلال نفس الفترة، بينما أبلغ منتجو السلع الاستهلاكية عن زيادة بنسبة 10.2 بالمئة، مما يعكس تعافيًا أوسع عبر مختلف القطاعات الصناعية، وساهمت الشركات الصناعية المملوكة للدولة أيضًا في هذا الاتجاه الإيجابي، مع زيادة طفيفة بنسبة 1 بالمئة في الأرباح خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بزيادة قدرها 0.3 بالمئة سجلت في النصف الأول من عام 2024، على الرغم من هذه المكاسب، شدد المكتب الإحصائي على أن أساس التعافي المستدام في الأرباح لا يزال غير مستقر، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز هذه التحسينات الأولية بشكل أكبر.
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