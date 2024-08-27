ترودو يصرح عن فرض رسوم جمركية بمعدل 100 بالمئة على واردات المركبات الكهربائية الصينية

(MENAFN
) أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو عن اتخاذ خطوة كبيرة ضد واردات السيارات الكهربائية الصينية، من خلال تطبيق رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة في محاولة للحد من تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى أمريكا الشمالية، ويتماشى هذا القرار مع تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة، التي تهدف إلى معالجة القلق من أن الصين، التي تُعد من أكبر مصدري السيارات الكهربائية، لا تلتزم بالمعايير البيئية والعمالية الدولية، وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية، كشف ترودو عن فرض ضريبة إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم من الصين، مما يزيد من حدة التوترات التجارية بين البلدين.
كما يأتي إعلان ترودو بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 100 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا بنسبة 38 بالمئة، وتعكس هذه التدابير القلق المتزايد في الغرب بشأن تأثير السيارات الصينية المدعومة بشكل كبير على الصناعات المحلية، وقطاع صناعة السيارات في كندا، الذي يوفر أكثر من 125,000 وظيفة، حصل على استثمارات حكومية كبيرة لدعم الانتقال إلى السيارات الكهربائية وتأمين سلسلة إمداد محلية لبطاريات السيارات الكهربائية، وتتشابه الاستراتيجية الكندية، التي جذبت شركات كبرى مثل جوديير تاير وهوندا و ستيلانتس و فولكسفاغن من خلال مجموعة من الحوافز، مع تلك التي تبنتها الولايات المتحدة، حيث قدم قانون خفض التضخم حوافز واسعة للصناعة الخضراء.
بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، حظرت أوتاوا أيضًا الاستثمارات الصينية الجديدة في القطاعات التعدينية الحيوية، وهي خطوة تهدف إلى حماية الموارد الاستراتيجية لكندا، في مؤتمر صحفي في هاليفاكس، أكد ترودو على الحاجة للرد على ما وصفه بإفراط الصين في إنتاج السيارات الكهربائية والدعم الحكومي الواسع الذي تقدمه لقطاعها الصناعي، وحذر من أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة قد يؤدي إلى "سباق نحو القاع" في معايير التجارة العالمية، ووصفت الحكومة الكندية، في بيان، الرسوم الجمركية الجديدة بأنها رد ضروري على "تهديد استثنائي" تسببه ممارسات التجارة الصينية، مما يبرز جدية أوتاوا في التعامل مع الوضع.
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