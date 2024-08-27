الأسواق الأمريكية تكشف عن نتائج متباينة وسط انتظار للتقارير الاقتصادية

(MENAFN
) سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية نتائج متباينة يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس، حيث حقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب، بينما تراجعت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، وذلك في ظل متابعة المستثمرين لتقارير الأرباح المقبلة لشركة نيفيديا وتقرير التضخم الحاسم المتوقع صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع، كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في تعزيز الحذر في السوق، وتمكن مؤشر داو جونز من الارتفاع بنسبة 0.44 بالمئة ليصل إلى 41,357 نقطة، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا ومنتعشًا من موجة البيع التي شهدها في وقت سابق من أغسطس، ويعكس هذا الارتفاع توقعات المتداولين بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت منتظرة بشغف وسط المخاوف من البيانات الاقتصادية التي أثارت موجة بيع ورفعت القلق بشأن تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على الاقتصاد الأمريكي، وعلى النقيض، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.30 بالمئة إلى 5,617 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1 بالمئة إلى 17,690 نقطة.
كما تظل الآفاق للأسواق الأمريكية إيجابية، مدعومة بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي ألمحت إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة المقبلة، مما منح بعض الراحة لوول ستريت، ويتكهن المشاركون في السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعاته في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، ووفقًا لسام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في أبحاث سي إف آر إيه، فإن هذه السياسة الحذرة تهدف إلى طمأنة السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي ليس متأخراً في استجابته للأوضاع الاقتصادية، مع تجنب التحول المبكر إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، ويترقب المستثمرون الآن نتائج نيفيديا المالية يوم الأربعاء وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي ستصدر لاحقًا هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على اتجاه السوق.
وفي أوروبا، ظلت أسواق الأسهم إلى حد كبير دون تغيير يوم الإثنين، حيث كان المستثمرون يستعدون لأسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية الهامة، وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الثابت عند 518.22 نقطة خلال التداول، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، مسجلاً الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب، وشهدت الأسواق الأوروبية أداءً متباينًا، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 قليلاً بنسبة 0.04 بالمئة، وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.30 بالمئة، بينما ارتفع كل من مؤشر فوتسي البريطاني ومؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.48 بالمئة و0.13 بالمئة على التوالي، وأفادت سويسرا بزيادة بنسبة 1.3 بالمئة في الوظائف غير الزراعية للربع الثاني، ومن المتوقع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي المفصلة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، يوم الثلاثاء، والأسبوع المقبل مليء بالبيانات الاقتصادية الرئيسية من منطقة اليورو، بما في ذلك بيانات أسعار المستهلكين الأولية من إسبانيا، وأرقام مبيعات التجزئة الألمانية، وبيانات أسعار المستهلكين الأولية الإضافية، وسيختتم الأسبوع بإصدار بيانات حاسمة، بما في ذلك بيانات التوظيف من ألمانيا، وبيانات أسعار المستهلكين من فرنسا وإيطاليا، وأرقام إنفاق الاستهلاك الشخصي من الولايات المتحدة، والتي ستوفر رؤى إضافية حول حالة الاقتصاد العالمي.
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