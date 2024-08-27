تكهنات إكسون موبيل تلفت إلى استمراررية الطلب على النفط حتى 2050

(MENAFN
) تتوقع شركة إكسون موبيل، إحدى أكبر شركات النفط في العالم، أن يظل الطلب العالمي على النفط عند مستوياته الحالية أو ربما يزداد حتى عام 2050، مما يمثل تحديات كبيرة لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول منتصف القرن، ووفقًا لتقرير إكسون موبيل السنوي، من المتوقع أن يظل الطلب العالمي على النفط فوق 100 مليون برميل يوميًا حتى عام 2050، مدفوعًا إلى حد كبير بالاستخدامات الصناعية مثل إنتاج البلاستيك والنقل الثقيل، ويتناقض هذا التوقع بشكل حاد مع موقف وكالة الطاقة الدولية، التي تؤكد أنه للحد من زيادة درجات الحرارة العالمية إلى أكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، يجب تقليص الطلب على النفط بشكل كبير بنسبة 75 بالمئة، ليصل إلى 24 مليون برميل يوميًا فقط بحلول عام 2050.
كما أشار كريس بيردسال، كبير الاقتصاديين والمسؤول عن الطاقة في إكسون موبيل، إلى التباين بين رؤية الشركة وتوصيات وكالة الطاقة الدولية، قائلًا إن كلا المنظمتين تتفقان على أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، وشدد بيردسال على أهمية الاعتراف بواقع الاتجاهات العالمية للطاقة، محذرًا من التوقعات غير الواقعية، ويسلط تقرير إكسون موبيل الضوء على واقع محبط حيث يظل الطلب على النفط قويًا، مدفوعًا بالقطاعات الأساسية التي يصعب تحقيق إزالة الكربون منها، على الرغم من الجهود العالمية المتزايدة للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
ومع ذلك، تتوقع إكسون موبيل انخفاضًا في انبعاثات الكربون العالمية بدءًا من عام 2030، مدفوعًا بزيادة اعتماد الطاقة المتجددة، وتتوقع الشركة تقليص الانبعاثات بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2050، وعلى الرغم من هذه النظرة المتفائلة بشأن نمو الطاقة المتجددة، فإن التخفيض من المحتمل أن يكون غير كافٍ للتخفيف بشكل كبير من آثار تغير المناخ، وتسلط هذه التوقعات الضوء على التعقيدات والتحديات المقبلة حيث يتعين على العالم تحقيق توازن بين الطلب على الطاقة والحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ، مما يثير القلق بشأن ما إذا كانت الجهود الحالية ستكون كافية لتحقيق الأهداف المناخية المهمة.
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