الدولار الأمريكي يتراجع بقوة وسط تغيرات في السياسة النقدية

(MENAFN
) شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء بتاريخ 27 أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع مقابل الين الياباني، وذلك بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تحول واضح نحو تخفيف السياسة النقدية، وهذا الموقف شكل تناقضًا حادًا مع موقف محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي أعرب مؤخرًا عن تفضيله لتشديد السياسة النقدية، ولم يقتصر تراجع الدولار على الين فحسب، بل ضعُف أيضًا بشكل كبير مقابل الجنيه الاسترليني، مقتربًا من المستويات التي شهدها آخر مرة في مارس 2022، وهذا الانخفاض تأثر بتصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الذي أشار إلى أنه "من المبكر جدًا إعلان النصر" على التضخم، مما يوحي بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى نهجًا أكثر ليونة بشأن خفض أسعار الفائدة مقارنةً بنظرائه.
كما سجل الدولار انخفاضًا بنحو 0.66 بالمئة مقابل الين، ليصل إلى 143.45 ين، وهو مستوى لم يُشاهد منذ 5 أغسطس، قبل أن يتعافى جزئيًا بفضل تراجع قدره 0.31 بالمئة خلال جلسة التداول، وبالمثل، تراجع الجنيه الاسترليني قليلًا إلى 1.31995 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.32295 دولار يوم الجمعة، ومسجلًا أعلى مستوى له في 17 شهرًا. تأثرت ردود الفعل في السوق بالإشارات المتضاربة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من استخدام باول لـ "لغة أقوى" مقارنة بنظرائه خلال خطابه يوم الجمعة، الذي ألقاه قبيل الندوة المرتقبة في جاكسون هول، وقد أدى ذلك إلى تكهنات حول اتجاه السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي، بينما تواصل البنوك المركزية العالمية التنقل في بيئة اقتصادية معقدة.
وفي الوقت نفسه، يشير تقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي يعتزم على ما يبدو خفض أسعار الفائدة مجددًا في 12 سبتمبر، وظل اليورو مستقرًا نسبيًا عند 1.1184 دولار، محافِظًا على قربه من أعلى مستوى وصل إليه يوم الجمعة والذي كان 1.1201 دولار، وهو مستوى لم يُحقق منذ يوليو من العام الماضي، واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية بما في ذلك اليورو والجنيه والين والفرنك السويسري، عند 100.69، مبتعدًا قليلاً عن أدنى مستوى له في 13 شهرًا والذي كان 100.60، والذي تم الوصول إليه في نهاية الأسبوع الماضي، وارتفع الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمئة إلى 0.8472 دولار، بعد أن بلغ لفترة وجيزة 0.8457 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ 5 أغسطس، وفي التداولات الخارجية، شهد اليوان الصيني تخفيفًا طفيفًا إلى 7.1202 دولار، بعد أن كان قد شهد تقوية بنحو 0.13 بالمئة إلى 7.1069 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 5 أغسطس، كما شهد الدولار الأسترالي انخفاضًا بنسبة 0.31 بالمئة إلى 0.6776 دولار، على الرغم من أنه ظل قريبًا من أعلى مستوى له منذ 11 يوليو، والذي حققه يوم الجمعة عند 0.67985 دولار، وتسلط هذه التحركات الضوء على التقلبات المستمرة في أسواق العملات العالمية مع استمرار البنوك المركزية في التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
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