الهجوم السيبراني في في مطار سياتل-تاكوما الدولي يتسبب بتوترات مستمرة

(MENAFN
) أدى هجوم سيبراني استهدف مطار سياتل-تاكوما الدولي إلى اضطرابات كبيرة لليوم الثالث على التوالي، مما أثر على العديد من الأنظمة الحيوية بما في ذلك الإنترنت وخدمات الهاتف والبريد الإلكتروني، وتأثرت عمليات المطار بشكل كبير، مما تسبب في تحديات لكل من الركاب والموظفين، وخلال مؤتمر صحفي، أكد لانس ليتل، مدير الطيران في المطار، على مدى خطورة الوضع، مشيرًا إلى أن الجهود جارية لاستعادة الخدمة الكاملة وتقليل الإزعاج للركاب، ووفقًا لوكالة أسوشييتد برس، طمأن ليتل الجمهور بأن بروتوكولات الأمان في المطار لا تزال سليمة، خاصة عملية فحص الركاب، رغم أن الهجوم أثر على عمليات فحص الأمتعة في المطار، ونتيجة لذلك، تم تشجيع المسافرين على تخصيص وقت إضافي لأنشطتهم في المطار، وإذا أمكن، استخدام التطبيقات المحمولة التي توفرها شركات الطيران للحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة وملصقات الأمتعة.
كما قام المطار، بالتعاون مع الخبراء الخارجيين والوكالات الفيدرالية مثل إدارة الأمن الوطني والجمارك وحماية الحدود، بإطلاق تحقيق شامل في الحادثة، وعلى الرغم من أن المسؤولين لم يكشفوا بالكامل عن مدى الأضرار التي تسبب فيها الهجوم السيبراني، فإنه من الواضح أن التأثير كان واسع النطاق، مما أدى إلى تأخيرات طويلة وارتباك بين المسافرين، وأفاد الركاب بانتظار أطول في نقاط التفتيش الأمنية، وتأخيرات في مناطق استلام الأمتعة، وصعوبات في تحديد بوابات المغادرة، وعلى الرغم من الجهود المستمرة لاستعادة العمليات الطبيعية، لم يتمكن مسؤولو المطار من تقديم جدول زمني محدد حول موعد عودة الخدمات إلى وضعها المعتاد، وفي بيان نُشر على صفحة المطار على فيسبوك، اعترفت الإدارة بالتقدم المحرز لكنها أشارت أيضًا إلى أن التعافي الكامل لم يتحقق بعد، مما يترك الركاب والموظفين في حالة من عدم اليقين بينما يواصلون التعامل مع التحديات المستمرة.
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