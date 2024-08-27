الضفة.. جيش الاحتلال يقتحم مدن عدة ويعتقل عدد من المواطنين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عدة مدن وبلدات في الضفة، واعتقل عددا من المواطنين، فيما يسود إضراب عام مدينتي طولكرم وبيت لحم حدادا على استشهاد 6 فلسطينيين.

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية، وسط مواجهات مع فلسطينيين، قبل أن ينسحب منها.

وأكد شهود العيان أن الجيش اقتحم عدة أحياء في محافظة قلقيلية، واعتقل 3 مواطنين من المدينة ومن بلدة حجة، بعد عمليات تفتيش وتخريب.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء، أبرزها مخيم عسكر شرق المدينة، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنن، قبل انسحابها، وفق شهود عيان.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى، اقتحامات في بلدات بمحافظات الخليل، وطولكرم، ورام الله، وأريحا، قبل أن ينسحب في وقت لاحق، حسب شهود عيان.

وساد إضراب عام مدينتي طولكرم وبيت لحم، حدادا على استشهاد 6 فلسطينيين، 5 منهم في مخيم نور شمس استشهدوا بقصف إسرائيلي نفذته طائرة مسيرة، وآخر في واد رحال في بيت لحم برصاص مستوطنين.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية إلى 652 إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، منذ صعد المستوطنون اعتداءاتهم ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية بالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.