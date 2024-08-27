بعثة منتخب الإمارات تحت 20 عاماً تُغادر إلى كرواتيا

غادرت صباح اليوم إلى العاصمة الكرواتية ,زغرب, بعثة الإمارات

الوطني للشباب لكرة القدم

تحت 20 عاماً لإقامة معسكر خارجي استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب, التي ستقام في دولة الكويت بدءاً من 21 سبتمبر ، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية ولبنان والكويت وجزر ماريانا الشمالية.

واختار المدرب الوطني سليم عبدالرحمن 28 لاعباً للمشاركة في هذا المعسكر, الذي سيستمر حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر المقبل وهم : زايد عبدالله ، عبدالله الشامسي ، علي الصفار ، محمد عبدالسلام ، يوسف أحمد ، سعود علي ، فهد جاسم ، منصور البلوشي ، حمدان سعيد ، نهيان المعمري ، عبدالرحمن طلال ، عتيق عصام ، سيف الكعبي ، راشد المزروعي ، عبدالعزيز المرزوقي ، فيصل إسماعيل ، محمد ناصر ، حازم محمد ، أنطوني خياط ، ماجد المهري ، غيث لوتاه ، سولمون سوسو ، سيف الفارسي ، محمد بطي ، عبدالله فيصل ، عبيد سالم ، عيد الحمادي وغيث عبدالله.

ومن المقرر أن يخوض أبيض الشباب 3 مباريات ودية خلال فترة المعسكر الأولى أمام منتخب قطر يوم 31 أغسطس ، والثانية أمام منتخب بولندا يوم 7 سبتمبر ، فيما يواجه في المباراة الثالثة منتخب كرواتيا يوم 10 سبتمبر.