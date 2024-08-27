Wednesday, 28 August 2024 02:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فياريال ينتزع صدارة الدوري الإسباني

8/27/2024 5:13:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتلى فياريال صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما حقق فوزا قاتلا ثانيا على التوالي، بتغلبه على ضيفه سلتا فيغو 4-3 ليل الإثنين في افتتاح المرحلة الثالثة من الموسم الجديد.

ودخل سلتا فيغو المرحلة وهو في الصدارة بعد فوزه بمباراتيه الأوليين، وبفارق الأهداف أمام برشلونة.

وبدأ مواجهته مع "الغواصة الصفراء" بأفضل طريقة، بعدما تقدم في الدقيقة 12 عبر الوافد الجديد بورخا إيغليسياس.

لكن فياريال أدرك التعادل في الدقيقة 26 عبر سيرخي كاردونا، قبل أن يستعيد الضيوف الأفضلية مجددا بفضل أوسكار مينغيسا (31)، ثم حافظوا على هذا التقدم حتى نهاية الشوط الأول.

وعاد فياريال لفرض التعادل عبر الوافد الجديد الفرنسي تييرنو باري بعد دقيقة فقط من دخوله أرض الملعب، ثم تقدم للمرة الأولى بهدية من البرازيلي جايسلون الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه (64).

وبدا أن كلا من الفريقين سيكتفي بنقطة بعدما نجح قلب الدفاع السويدي كارل ستارفيلت في إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 80، لكن البديل هوغو ألفاريس تسبب بركلة جزاء على باري في الوقت القاتل انبرى لها داني باريخو الذي فشل في وضع الكرة بعيدا عن متناول الحارس إيفان فيار، لكنها عادت إليه فتابعها في الشباك (10+90).

وسبق لفياريال أن فاز بهذه الطريقة في المرحلة الماضية حين تغلب على مضيفه إشبيلية 2-1 بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، رافعا بذلك رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة مؤقتا بانتظار مباراة مساء الثلاثاء بين برشلونة ومضيفه رايو فايكانو.

MENAFN27082024000110011019ID1108604804

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث