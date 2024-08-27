فياريال ينتزع صدارة الدوري الإسباني

اعتلى فياريال صدارة الإسباني بعدما حقق فوزا قاتلا ثانيا على التوالي، بتغلبه على ضيفه سلتا فيغو 4-3 ليل الإثنين في افتتاح المرحلة الثالثة من الموسم الجديد.

ودخل سلتا فيغو المرحلة وهو في الصدارة بعد فوزه بمباراتيه الأوليين، وبفارق الأهداف أمام برشلونة.

وبدأ مواجهته مع "الغواصة الصفراء" بأفضل طريقة، بعدما تقدم في الدقيقة 12 عبر الوافد الجديد بورخا إيغليسياس.

لكن فياريال أدرك التعادل في الدقيقة 26 عبر سيرخي كاردونا، قبل أن يستعيد الضيوف الأفضلية مجددا بفضل أوسكار مينغيسا (31)، ثم حافظوا على هذا التقدم حتى نهاية الشوط الأول.

وعاد فياريال لفرض التعادل عبر الوافد الجديد الفرنسي تييرنو باري بعد دقيقة فقط من دخوله أرض الملعب، ثم تقدم للمرة الأولى بهدية من البرازيلي جايسلون الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه (64).

وبدا أن كلا من الفريقين سيكتفي بنقطة بعدما نجح قلب الدفاع السويدي كارل ستارفيلت في إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 80، لكن البديل هوغو ألفاريس تسبب بركلة جزاء على باري في الوقت القاتل انبرى لها داني باريخو الذي فشل في وضع الكرة بعيدا عن متناول الحارس إيفان فيار، لكنها عادت إليه فتابعها في الشباك (10+90).

وسبق لفياريال أن فاز بهذه الطريقة في المرحلة الماضية حين تغلب على مضيفه إشبيلية 2-1 بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، رافعا بذلك رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة مؤقتا بانتظار مباراة مساء الثلاثاء بين برشلونة ومضيفه رايو فايكانو.