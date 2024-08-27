تصميم مستوحى من التراث الأوزبكي.. الكشف عن الكرة الرسمية لمونديال الصالات

أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات، المقرر إقامتها في أوزبكستان منتصف الشهر المقبل.

وذكر الموقع الألكتروني الرسمي لفيفا أن تصميم الكرة مستلهَماً من شعار المسابقة (أسياد البطولة)، الذي يعكس الطبيعة السريعة دوماً لهذه اللعبة، وغنى الثقافة والتراث في الدولة المستضيفة.

وتظهر على الكرة خمس ثمار من الفلفل المحلي المعروف باسم "كالامبير" والمستخدم في الكثير من الأطباق الأوزبكية التقليدية. وقد تم تنسيق كل ثمرة فلفل بحيث تجسد لاعباً يتحرك باستمرار، تماماً كما هو الحال بالنسبة لنجوم داخل الصالات على أرضية الملعب.

يشكل هذا الفلفل كذلك عنصراً رئيسياً في الشعار الرسمي لهذا الحدث، الذي يأخذ شكل كأس البطولة، بينما تتحول خمس ثمار من فلفل الكالامبير إلى كرة في أعلى الكأس.

وستَظهر الكرة الجديدة للمرة الأولى عند انطلاق صافرة بداية كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات في مدينة بخارى والعاصمة طشقند يوم 14 أيلول/سبتمبر القادم، لتكون أول بطولة ينظمها فيفا في آسيا الوسطى.

أما ثالث المدن المستضيفة لهذه البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا، فهي أنديجان.

وتشهد البطولة تنافس كل من البرتغال حاملة اللقب، والمنتخب البرازيلي الذي سبق له اعتلاء منصة التتويج خمس مرات (1989، 1992، 1996، 2008، 2012)، وإسبانيا التي حصدت ذهب البطولة مرتين (2000 و2004)، والأرجنتين التي اقتنصت لقب نسخة 2016.

كما يتواجد في البطولة أيضا منتخبات أفغانستان وفرنسا ونيوزيلندا وطاجيكستان التي تشارك في كأس العالم لكرة الصالات للمرة الأولى.

أما بقية المنتخبات المشاركة التي تأهلت إثر تصفيات عالمية شارك فيها إجمالي 121 فريقاً، فهي أنجولا وكوستاريكا وكرواتيا وكوبا وجواتيمالا وإيران وكازاخستان وليبيا والمغرب وهولندا وبنما وباراجواي وتايلاند وأوكرانيا وفنزويلا.

يذكر أن هذه هي النسخة العاشرة في تاريخ مونديال الصالات، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.