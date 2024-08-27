ديوكوفيتش يصنع التاريخ ويعادل رقم فيدرر في نيويورك

توج النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش ملكا على ملعب (آرثر آش) بعد فوزه في الدور الأول بمنافسات فردي الرجال بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، آخر بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا العام.

وتغلب ديوكوفيتش، المتوج باللقب أربع مرات على المولدوفي رادو ألبوت بنتيجة 6 / 2 و6 / 2 و6 / 4، ليقتنص فوزه الـ78 على الملعب الرئيسي للبطولة المقامة في مدينة نيويورك الأمريكية، محققا رقما قياسيا جديدا.

ويأتي هذا الفوز ليجعل ديوكوفيتش يتعادل مع النجم السويسري المعتزل روجيه فيدرر في عدد الانتصارات ببطولة أمريكا برصيد 89 فوزا.

وقال ديوكوفيتش عقب المباراة "لم أكن على علم بذلك بصراحة. إنه أكبر ملعب، وبالتأكيد فهو الأكثر صخبا في تاريخ رياضتنا".

أضاف ديوكوفيتش "إن المباريات التي تقام مساء هي الأفضل على مستوى العالم في ملعب آرثر آش، ومنذ أن بات الملعب مغطى فقد أصبحت تلك اللقاءات أكثر صخبا. إنها أجواء مفعمة بالطاقة والحيوية".

أوضح ديوكوفيتش في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "من الواضح أنه مع بعض القواعد الجديدة هذا العام مع قدرة الجمهور على التحرك، هناك الكثير من الأمور التي تحدث بالملعب".

وتابع "نحن الآن في منتصف الليل. أحب المباريات المسائية، ربما ليس في هذا الوقت المتأخر، ولكن مع ذلك كان الأمر ممتعا للغاية".

وشدد ديوكوفيتش "كنت أرغب في بدء البطولة بالطريقة الصحيحة وأعتقد أنني فعلت ذلك".

وتأهل الأمريكي فرانسيس تيافوي بالفوز على مواطنه أليكسندر كوفاسيفيتش بثلاث مجموعات لمجموعة، وأطاح الأمريكي براندون ناكاسيما بالدنماركي هولجر رون، وتغلب الأسترالي رينكي هيجيكاتا على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكيتا.

وصعد التشيكي جيري ليتشكا للدور الثاني أيضا في البطولة، عقب انسحاب منافسه المجري مارتون فوسوفيكس، كما تغلب الفرنسي المخضرم جايل مونفيس على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، والبلغاري جريجور ديميتروف على الفرنسي كيريان جاكيه.

وفاز الإيطالي لورينزو موسيتي على الأمريكي ريلي أوبلكا، والأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على النمساوي سيستيان أوفتر، والصربي ميومير كيكمانوفيتش على الياباني يوشيتو نيشوكا، الذي انسحب من اللقاء، وانتصر الفرنسي ألكسندر مولر على الأسترالي والتون آدم، والروسي ألكسندر شيفتشينكو على الألماني دومينيك كوييفير، والأرجنتيني سيباستيان بايز على الإيطالي لوتشيانو دارديري.

ولحق الصربي لاسلو جيري بركب المتأهلين للدور الثاني، عقب فوزه على الألماني يان لينارد شتروف، وفاز الفرنسي آرثر كازاوكس على الإسباني بابلو كارينو بوستا، والهولندي تالون جريكسبور على الهندي سوميت ناجال.