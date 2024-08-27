تشنغ تبقي على عزيمتها بعد باريس وتخطط للنجاح في أمريكا المفتوحة

قالت البطلة الأولمبية تشنغ تشين ون إنها ترفض السماح للتاريخ أن يعيد نفسه، إذ تأمل في التقدم في بطولة أمريكا المفتوحة بعد فوزها بأول ميدالية ذهبية أولمبية للصين في منافسات فردي التنس في باريس.

ولقد قدمت أداء متواضعا في بطولات كبرى سابقا، وهو المصير الذي يتعين على اللاعبة الصينية (21 عاما) تجنبه للفوز بأول بطولة كبرى لها.

ونجحت تشنغ في تجاوز العقبة الأولى عندما حولت خسارتها في المجموعة الأولى لتتغلب على الأمريكية أماندا أنيسيموفا في نيويورك أمس الاثنين.

وقالت تشنغ "إنها المباراة المثالية التي أخسرها، خاصة بعد تحقيق نجاح كبير، لأنني أعلم ذلك بنفسي. عادة ما أبالغ في تقديري بعد تحقيق نجاح كبير.

"لذلك هذه المرة عندما أحقق النجاح، أقول لنفسي، لا أريد أن أسمح لهذا أن يحدث. سأستمر في العمل الجاد والحفاظ على عقلية مستقرة".

ليس من الغريب أن تتعثر تشنغ بعد فترة وجيزة من تألقها في البطولات المهمة.

وبعد ظهورها في دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، خرجت من الدور الأول في بطولة الصين المفتوحة. وبعد وصولها إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، عانت من أداء دون المستوى في بطولة قطر المفتوحة.

وقالت "لقد مررت بهذه التجربة بالفعل. لذلك هذه المرة عندما حققت النجاح في الألعاب الأولمبية وقبل بدء البطولة التالية قلت، كل شيء يبدأ من الصفر. أنت لست بطلة أولمبية بعد الآن.

"فقط كوني متواضعة وحاولي العمل بجدية، وقاتلي في كل مباراة. لأنه إذا لم تقاتلي، فستكون لديكي فرصة كبيرة للخسارة".

وستواجه تشنغ الروسية إريكا أندريفا في الدور الثاني.