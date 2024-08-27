الأوروغوياني إيزكويردو يصارع للبقاء على قيد الحياة بعد حادثة خطيرة في الملعب (فيديو)

ذكر أطباء في المستشفى البرازيلي الذي يعالج فيه الأوروغواياني، خوان إيزكويردو، إنه ما يزال في وحدة العناية الفائقة بسبب حالته الحرجة، ويبقى على أجهزة التنفس الصناعي.

لم يقدم مسؤولو ألبرت أينشتاين تفاصيل أخرى في بيان وقعه الأطباء الثلاثة الذين يعالجون إيزكويردو.

يتلقى المدافع البالغ من العمر 27 عاما، العلاج الطبي منذ سقوطه خلال ضمن بطولة كأس ليبرتادوريس بين فريقه، ناسيونال الأورغوياني، ومضيفه ساو باولو البرازيلي يوم الخميس.

قالت إدارة المستشفى في بيان سابق إن إيزكويردو شهد "تطورا في حالة تلف المخ وزاد الضغط داخل جمجمته"، وهو ما يعتبره الأطباء حالات تهدد الحياة.

زار دييغو لوغانو، قائد منتخب أوروغواي السابق، اللاعب يوم الإثنين، لكنه لم يتحدث للصحفيين هناك.

أفادت وسائل إعلام في أوروغواي بأن والدي إيزكويردو وزوجته وابنته البالغة من العمر عامين موجودون في المستشفى بساو باولو، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين في ناسيونال.

أصيب إيزكويردو بسكتة قلبية، واحتاج إلى إنعاش بعد سقوطه على أرض ملعب مورومبي.

قرر اتحاد كرة القدم في أوروغواي تأجيل جميع مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية بسبب مخاوف بشأن صحة إيزكويردو.

لعب إيزكويردو في صفوف العديد من أندية أوروغواي، من بينها سيرو، وبينارول، وواندررز، وليفربول المحلي.

كما لعب في صفوف فريق سان لويس المكسيكي.