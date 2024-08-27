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تحت قيادة فابريجاس.. كومو يحقق أول نقطة في الكالتشيو منذ أكثر من عقدين

8/27/2024 5:13:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصد فريق كومو أول نقطة له في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم منذ أكثر من عقدين من الزمان بتعادله مع مضيفه كالياري 1 /1، أمس، في المرحلة الثانية للمسابقة.

وتقدم كالياري في الدقيقة 44 عن طريق روبرتو بيكولي، قبل أن يدرك كومو التعادل عن طريق باتريك كوتروني في الدقيقة 53.

ونجح بيكولو في تسجيل أهداف مع خمسة فرق مختلفة خلال خمسة مواسم متتالية بالدوري الإيطالي، بعد أن حقق الأمر ذاته مع أندية ليتشي وإمبولي واتالانتا وسبيزيا.

وحصل كومو على أول نقطة في مشواره هذا الموسم بعد صعوده من الدرجة الثانية، وكان قد خسر صفر/3 في الجولة الأولى أمام يوفنتوس.

على الجانب الآخر، حصل كالياري على نقطته الثانية في الموسم الجاري، بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع روما.

وتحت قيادة المدرب الإسباني سيسك فابريجاس حصد كومو نقطته الأولى بدوري الأضواء منذ 21 عاما.

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