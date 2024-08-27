ديوكوفيتش ينتقد تأخر المباريات الليلية في أمريكا المفتوحة

قد تحظى المباريات التي تقام في منتصف الليل بشعبية كبيرة بين الجماهير لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للنجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش الذي كان منزعجا في وقت متأخر من ليل الاثنين في بداية مسيرته للدفاع عن لقبه في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وتغلب ديوكوفيتش غير المستعد على اللاعب الصاعد من التصفيات رادو ألبوت 6-2 و6-2 و6-4 ليبلغ الدور الثاني لكن المباراة التي استمرت ساعتين وسبع دقائق امتدت حتى منتصف الليل على ملعب آرثر آش.

لم يتمكن اللاعبان من دخول الملعب حتى وقت متأخر بسبب انتفاضة كلارا بوريل وفوزها على سلون ستيفنز التي انهارت في المباراة التي امتدت إلى ثلاث مجموعات بعد تقدمها 6-صفر و3-صفر.

وقال ديوكوفيتش (37 عاما) للصحفيين "حسنا، لا أعتقد أن التقدم في العمر يساعد حقا على السهر واللعب في وقت متأخر جدا.

"بإمكاني الشعور، كما تعلمون، أن طاقتي منخفضة الآن. وأني سأتوقف عن العمل".

وأضاف "لكنه كان انتظارا طويلا، لأكون صادقا. اعتقدت أني سأنزل الملعب حوالي الساعة 8:15 مساء لأن ستيفنز كانت توجه إرسالا عندما كانت النتيجة 6-صفر و3-صفر ثم فجأة تبدلت الأوضاع لتمتد المباراة إلى ساعتين ونصف الساعة أو قرابة ذلك.

"أعتقد أنه عليك فقط تقبل الأمر... أحب لعب المباريات المسائية لكني أحب أن أبدأ أولا".

وتابع قائلا "أعتقد أن هناك شيئا مميزا بالنسبة للجماهير فيما يتعلق بإنهاء المباريات في وقت متأخر من الليل خاصة بعد منتصف الليل. بالنسبة لنا، لا أعرف. هذا ليس ما تريده حقا، لكن إذا فزت سيكون كل شيء جيدا".

عاد ديوكوفيتش إلى الملاعب للمرة الأولى منذ فوزه بالميدالية الذهبية في منافسات فردي التنس في أولمبياد باريس الصيفي.

ورغم سهولة الاستعداد لمواجهة لاعب مولدوفا ألبوت، فإن افتقار ديوكوفيتش إلى المباريات التحضيرية ظهر عندما ارتكب 10 أخطاء مزدوجة وقرابة ضعف عدد الأخطاء السهلة التي يرتكبها الفائزون.

وقال "من الصعب دائما البدء، خاصة عندما لا تلعب على هذه الأرضية لمدة خمسة أو ستة أشهر وتشارك بعد الفوز بذهبية أولمبية وتلعب على الملاعب الرملية.

"أتوقع مواجهة تحد أكبر قليلا في الأدوار الأولى.

"الشيء الجيد في البطولات الأربع الكبرى هو أن لديك يوما فاصلا بين المباريات يمكنك التدرب خلاله إذ يمكنك حقا التعامل مع الأمور وتحسين أدائك. هذا ما أحتاجه".

