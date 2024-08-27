أولسون يعود إلى منزله بعد تعافيه من جلطة دماغية

عاد الوسط الدولي السويدي كريستوفر أولسون الذي المستشفى في شباط/فبراير بسبب مرض التهابي نادر في الأوعية الدماغية، إلى منزله بعد ستة أشهر من العلاج، وذلك وفقا لما أعلن الثلاثاء في حسابه على انستغرام.

وكان أولسون (29 عاما) الذي يدافع عن ألوان نادي ميدتيلاند الدنماركي، فقد في 20 شباط/فبراير وعيه في منزله قبل نقله إلى ارهوس حيث تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي. وبعد شهر تم إدخاله إلى مركز إعادة التأهيل.

وأظهرت الاختبارات أنه يعاني من جلطات دموية متعددة في دماغه أدت إلى فقدانه لوظائفه الكلامية والحركية.

وكتب أولسون في وقت متأخر من الاثنين عبر صفحته على إنستغرام في تعليق على صورة تظهره وهو يقف مع حقائب السفر "بعد ستة أشهر، عدت إلى المنزل".

وفي الربيع المنصرم، أكد اللاعب الذي استعاد القدرة على الكلام والوظائف الحركية في منتصف نيسان/أبريل، أنه يعتزم العودة إلى ملاعب كرة القدم على الصعيد الاحترافي مرة أخرى.

ولم يعلن هو ولا ناديه عن جدول زمني لعودته.

كرّمه ميدتيلاند عقب فوزه بلقب الدوري الدنماركي في نهاية شهر أيار/مايو، حيث دخل أولسون إلى الملعب على متن سيارة صغيرة حاملا الكأس على وقع هتافات الجماهير.

ولد أولسون في نورشوبينغ (شرق السويد) وهو أب لطفل. بدأ مسيرته مع أرسنال الإنكليزي عام 2013 حيث لعب مباراة واحدة قبل انتقاله بعدها بعام إلى ميدتيلاند بالإعارة ثم ضمن صفقة نهائية حتّى 2017، ومنه إلى آيك السويدي ثم كراسنودار الروسي فأندرلخت البلجيكي، ليعود مجدداً إلى ميدتيلاند في صيف 2023.