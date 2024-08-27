برونو لاباديا يقود منتخب نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

عيّن الاتحاد النيجيري الثلاثاء الألماني برونو لاباديا مدربا جديدا لمنتخبه الوطني الأول، خلفا للمدرب فينيدي جورج المقال من منصبه.

وأقيل جورج الذي عُيّن في نهاية نيسان/أبريل من مهامه الفنية بسبب سوء النتائج بعد تعادل أمام جنوب إفريقيا (1-1) وخسارة أمام بينين (1-2) في حزيران/يونيو الماضي، مما ترك "السوبر إيغلز" في وضع سيئ للغاية في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برصيد ثلاث نقاط فقط من أربع مباريات.

وسيقود لاباديا (58 عاما) المولود في مدينة دارمشتاد، زملاء النجم فيكتور أوسيمهن مهاجم نابولي الإيطالي في مواجهتي بينين ورواندا الشهر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وتستضيف نيجيريا نظيرتها بينين في أويو في السابع من أيلول/سبتمبر، قبل أن تحلّ ضيفة على رواندا بعد ذلك بثلاثة أيام.

وأوضح الأمين العام للاتحاد النيجيري محمد السانوسي في بيان أن "اللجنة التنفيذية للاتحاد النيجيري وافقت على توصية لجنتيها الفرعية الفنية والتطويرية بتعيين برونو لاباديا على رأس +السوبر إيغلز+"، مضيفا أن "التعيين يدخل حيز التنفيذ فورا".

وسبق للاباديا وهو مهاجم دولي ألماني سابق أن دافع عن ألوان كايزرسلاوترن وبايرن ميونيخ.

ودرّب لاحقا فرقا عديدة في الدوري الألماني مثل شتوتغارت وباير ليفركوزن وفولفسبورغ من دون التتويج بالألقاب.

ويُعتبر لاباديا سادس ألماني يقود منتخب نيجيريا الذي بلغ نهائي كأس الأمم الإفريقية في شباط/فبراير الماضي قبل الخسارة أمام ساحل العاج 1-2، لكنه غاب عن مونديال 2022 في قطر.