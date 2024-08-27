قرعة التصفيات التمهيدية لأغلى البطولات ومسابقات الكأس للمراحل السنية غداً

يُجري اتحاد الإمارات في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الأربعاء في مقره بدبي مراسم قرعة التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى بطولة كأس رئيس الدولة للموسم 2024 – 2025 ، وقرعة مسابقة الكأس لفرق المراحل السنية ( تحت 21 سنة ، تحت 18 سنة ، تحت 16 سنة ، تحت 15 سنة ، تحت 14 سنة.)

وتشهد منافسات التصفيات التمهيدية مشاركة 15 فريقاً من دوري الدرجة الأولى : الإمارات ، حتا ، دبا ، الحمرية ، العربي ، الظفرة ، الفجيرة ، مصفوت ، الذيد ، الجزيرة الحمراء ، الظاهرة ، جلف اف سي ، جلف يونايتد ، فيلتود يونايتد ، يونايتد.

وحسب لائحة المسابقة, تُلعب التصفيات التمهيدية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة ، حيث يتأهل فريقان إلى دور ال(16) من بطولة كأس رئيس الدولة وينضمان إلى فرق الأندية المحترفة

ال (14)، وستقام الجولة الأولى من التصفيات التمهيدية يومي 20 و 21 سبتمبر المقبل.

وبالنسبة لمسابقات الكأس لفرق المراحل السنية ، فحرص اتحاد كرة القدم على أن تقام أثناء الموسم وليس في نهايته ، وستُلعب بنظام الذهاب والإياب.