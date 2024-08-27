مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان يصل إلى بكين

وصل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان الثلاثاء إلى الصين في زيارة نادرة يلتقي خلالها الخارجية وانغ يي.

وحطت طائرة ساليفان في بكين قبيل الساعة 14,00 (6,00 ت غ) وكان في استقباله السفير الأميركي نيكولاس بيرنز، بحسب مشاهد نقلتها وسائل الإعلام المعتمدة.

وتأتي زيارة ساليفان التي تستمر حتى الخميس في إطار الجهود التي تبذلها الصين والولايات المتحدة لإدارة الخلافات بينهما.

وهو أول مستشار للأمن القومي الأمريكي يزور الصين منذ عام 2016، فيما زارها خلال السنتين الماضيتين مسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية، أبرزهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.







