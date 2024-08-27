أوكرانيا تعلن اعتراض 5 صواريخ و60 مسيّرة في قصف روسي مكثف

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها اعترضت خمسة و60 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا في جوي مكثف يستهدف أراضيها لليلة الثانية تواليا.

وأفاد قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليستشوك عبر منصات بأن روسيا أطلقت ما مجموعه 91 مقذوفا هي عشرة صواريخ و81 مسيّرة "خلال ليلة 27 أغسطس 2024".



