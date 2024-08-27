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أوكرانيا تعلن اعتراض 5 صواريخ و60 مسيّرة في قصف روسي مكثف

8/27/2024 5:13:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها اعترضت خمسة صواريخ و60 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا في قصف جوي مكثف يستهدف أراضيها لليلة الثانية تواليا.

وأفاد قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليستشوك عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن روسيا أطلقت ما مجموعه 91 مقذوفا هي عشرة صواريخ و81 مسيّرة "خلال ليلة 27 أغسطس 2024".


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