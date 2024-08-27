أوكرانيا تعلن اعتراض 5 صواريخ و60 مسيّرة في قصف روسي مكثف

أوكرانيا تعلن اعتراض 5 صواريخ و60 مسيّرة في قصف روسي مكثف
التاريخ
8/27/2024 5:13:47 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها اعترضت خمسة صواريخ و60 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا في قصف جوي مكثف يستهدف أراضيها لليلة الثانية تواليا.
وأفاد قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليستشوك عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن روسيا أطلقت ما مجموعه 91 مقذوفا هي عشرة صواريخ و81 مسيّرة "خلال ليلة 27 أغسطس 2024".
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