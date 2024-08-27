التربية تحدد الأدوار والمسؤوليات لفرق العمل المدرسية خلال الأسبوع الأول

حددت وزارة التربية والتعليم ممثلة في قطاع العمليات المدرسية الأول الأدوار والمسؤوليات لفرق العمل في المدارس خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2024-2025، ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود الوزارة لضمان تنظيم متكامل وسلس لبداية العام الدراسي، بما يحقق رضا الطلاب وأولياء الأمور ويسهم في تعزيز البيئة التعليمية، ووجهت الوزارة كافة المدارس بتشكيل ستة فرق رئيسية، يتكون كل منها من معلمين وطلبة وأعضاء من مجلس أولياء الأمور، لتكون الركيزة الأساسية لتنفيذ المهام المناطة بها.

فريق الإدارة المدرسية

وأوضح دليل العودة للمدارس، الصادر حديثًا عن وزارة التربية والتعليم (الفرع المدرسي الأول)، أن فريق الإدارة المدرسية يتولى المسؤولية الأساسية عن التأكد من جاهزية المدرسة من جميع النواحي، ويشمل ذلك متابعة تجهيز المباني والمرافق التعليمية، بالإضافة إلى تشكيل فرق العمل المدرسية وتوزيع المهام بين أعضائها.

وشدد الدليل على أهمية وضع خطة استقبال منظمة للطلاب، تضمن سهولة انخراطهم في العملية التعليمية من اليوم الأول، كما يقع على عاتق الإدارة المدرسية التأكد من أن كل فريق يتكون من معلمين، إداريين، أولياء أمور، طلبة، ومتطوعين، مع إشراف مباشر وتوجيه من إدارة المدرسة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

ويضاف إلى ذلك أن الإدارة المدرسية مكلفة بتوجيه الفريق المهني نحو تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، لضمان إشراكهم في جميع الأنشطة والفعاليات المدرسية، كما تتولى الإدارة الإشراف على جميع الفرق الأخرى، وتقديم الدعم بكافة أنواعه، سواء كان لوجستياً، أو فنياً، أو معنوياً، لضمان نجاح الأنشطة المدرسية وتحقيق رضا الطلاب وأولياء أمورهم.

فريق الاستقبال والدعم

وبحسب الدليل، يلعب فريق الاستقبال والدعم والمساندة دورًا حيويًا في تجهيز المدرسة لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، ويتولى هذا الفريق مسؤولية دراسة الموقع وتحديد المداخل والمخارج بالتنسيق مع فريق الأمن والسلامة، لضمان انسيابية الحركة وسهولة الوصول إلى جميع مرافق المدرسة، كما يقوم الفريق بتقديم المعلومات الأساسية حول المدرسة، مثل جداول الأنشطة والفعاليات، بالإضافة إلى تنظيم جولات تعريفية للطلاب الجدد وأولياء الأمور لتعريفهم بالمباني والمرافق.

فريق الأمن والسلامة

ومن بين الفرق الأساسية، يتميز فريق الأمن والسلامة بدوره في تأمين المدرسة من خلال مراقبة مداخل ومخارج المباني ومتابعة الحركة المرورية خلال أوقات الوصول والمغادرة، ويعمل الفريق على تطبيق إجراءات السلامة وفق المعايير المعتمدة، لضمان بيئة تعليمية آمنة تساهم في خلق تجربة إيجابية للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، ومن المهام الحيوية للفريق أيضًا مراقبة تواجد الطلبة في جميع الأوقات، مع التنسيق المستمر مع الفرق الأخرى لضمان سلامة جميع من في المدرسة.

فريق الأنشطة والفعاليات

ويتحمل فريق الأنشطة والفعاليات مسؤولية كبيرة في تعزيز الهوية الوطنية وغرس قيم الانتماء في نفوس الطلاب من خلال تنظيم الاحتفالات والأنشطة المختلفة، ويشدد الدليل على ضرورة تأكد الفريق من جاهزية سارية العلم وبرتوكول استخدامه في المدرسة، بما يتناسب مع روح المناسبة الوطنية، إلى جانب ذلك، يضطلع الفريق بالتنسيق مع أولياء الأمور لتنظيم فعاليات محفزة ومشوقة تشجع الطلاب والحضور على المشاركة الفعالة، مما يسهم في بناء جسور التواصل بين المدرسة والمجتمع المحلي.

فريق أولياء الأمور والمتطوعين

وفي إطار تعزيز الشراكة بين المدرسة والمجتمع، يشكل فريق أولياء الأمور جزءاً أساسياً من الهيكل التنظيمي الجديد. يركز هذا الفريق على تحفيز أولياء الأمور الآخرين للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المدرسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأبنائهم، كما يتعاون الفريق بشكل مستمر مع إدارة المدرسة لتنفيذ ورش عمل وفعاليات تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتهيئتهم للعام الدراسي.



أما فريق المتطوعين، فيلعب دورا داعما حيويا، حيث يساهم في تجهيز المدرسة وترتيب الصفوف الدراسية، إلى جانب استقبال أولياء الأمور وتوجيههم داخل المدرسة، ويمتد دور المتطوعين إلى تقديم الدعم اللوجستي والفني للطلاب والفرق المدرسية الأخرى، مما يساعد في تنظيم الفعاليات وضمان سيرها بسلاسة.

وأكدت إدارات مدرسية الفرق الستة تمثل وحدة متكاملة تعمل بتنسيق مستمر لضمان بداية ناجحة للعام الدراسي الجديد، وتتوزع المهام والمسؤوليات بشكل يتيح لكل فرد من أفراد المجتمع المدرسي، سواء كان معلماً، أو طالباً، أو ولي أمر، أن يسهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، وتأتي هذه المبادرة من وزارة التربية والتعليم كخطوة استراتيجية لتعزيز روح التعاون بين جميع الأطراف المعنية، وضمان أن يكون العام الدراسي.