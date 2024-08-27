بدعم منصور بن زايد .. افتتاح المحجر البيطري في ميناء خليفة بأبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، و"مجموعة موانئ أبوظبي"، و"مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية"، عن افتتاح المحجر البيطري في ميناء خليفة في أبوظبي، وذلك بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

يُقام المحجر البيطري على مساحة تبلغ 32 ألفا و700 متر مربع، ويُعدّ خطوة مهمّة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي والحيوي وحماية صحة الإنسان والحيوان وضمان السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، ودعم جهود دولة الإمارات في تحقيق الريادة العالمية في مجال الأمن الغذائي.

ويسهم المحجر البيطري في تنشيط تجارة الحيوانات الحيّة، ودعم الواردات من الثروة الحيوانية، وزيادة فرص إعادة التصدير، واستقطاب الشركات المحلّية والعالمية العاملة في مجال تجارة الحيوانات الحيّة وصناعة اللحوم، بما يُرسّخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي لاستيراد، وإعادة تصدير الحيوانات الحيّة، ويُعزّز مكانة الإمارة الاقتصادية.

وقال سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، إنه في إطار تنفيذ التوجّهات الاستراتيجية للدولة تعمل الوزارة، بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، على تعزيز منظومة الأمن الحيوي والغذائي وفق رؤية استشرافية تهدف إلى تطبيق مختلف السياسات واللوائح التنظيمية والصحية المنبثقة من المعايير العالمية؛ لضمان انسيابية الإرساليات الزراعية والحيوانية والغذائية السليمة والجيّدة، والحيلولة دون عبور الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية لحدود الدولة، وذلك من خلال حزمة من إجراءات الرقابة والتفتيش على الإرساليات الواردة عبر المنافذ الحدودية المعتمدة.

وأضاف أن المحجر البيطري في ميناء خليفة في أبوظبي، يشكل مصدرا لتنويع مصادر الاستيراد، ودعم سلاسل الإمداد، اللذين يُعدّان من الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته.

من جانبه، قال سعادة سعيد البحري العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن الاستثمار في المحجر البيطري، يعكس التزام القيادة الرشيدة بتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي وسلامة ورفاهية المجتمع، وتعزيز جودة الحياة؛ إذ يتمّ من خلال المحجر البيطري تقليل المخاطر المرتبطة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، من خلال الكشف المبكّر عن الأمراض الحيوانية في الحيوانات المستوردة ومنع دخولها للدولة.

وأضاف :“من دواعي سرورنا أن نتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير وتأمين سلسلة توريد غذائية أكثر استدامة، وتُمثّل هذه الشراكة شهادة على التزامنا بضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي لدولة الإمارات”.

وقال :"يُمثّل المحجر البيطري الذي تمّ إنشاؤه بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حلا متطورا لضمان استدامة سلسلة التوريد الخاصة بالثروة الحيوانية ومواجهة التحدّيات الحالية والمستقبلية في المنطقة".

وأوضح أنه تمّ تصميم وبناء المحجر البيطري بميناء خليفة، وفقا لأفضل الممارسات والتصاميم العالمية في مجال المحاجر البيطرية، ليضمّ وحدة المختبرات البيطرية، المجهّزة بأحدث الأجهزة والمعدات، التي يتمّ تشغيلها بواسطة أفضل الكوادر المتخصّصة، كما يضمّ مرافق تضمن توفير بيئة آمنة وصحية للحيوانات الواردة إلى إمارة أبوظبي.

وأضاف أن الحيوانات التي سترد من خلال المحجر، سيتمّ تطبيق الإجراءات القياسية عليها من بلد المنشأ، لضمان خلوّها من الأمراض ومُسبّباتها، وفقا للتشريعات النافذة، وسيؤدّي ذلك إلى تقليل نسبة الإرساليات التي سيتمّ رفضها لعدم استيفائها الشروط الصحية؛ بما يُسهّل تجارة الحيوانات الحيّة ويستقطب الشركات العاملة في المجال.

وثمّن الدور الفاعل الذي يؤدّيه "مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية"، في الإشراف على تنفيذ مشروع المحجر البيطري، مّا يؤكّد التزام المركز بتوجهات الإمارة الاستراتيجية، التي تشمل تطوير البنية التحتية في أبوظبي؛ إذ تمكّن المركز، عبر إدارته الحكيمة، من إنجاز المشروع خلال الفترة المحدّدة، من خلال الإشراف والمتابعة الدقيقة للأعمال الإنشائية ، مضيفا:"نطمح للوصول إلى طاقة تشغيلية للمحجر تُجاوز مليون رأس من الثروة الحيوانية سنويا".

من جهته، قال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة :" تُجسّد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بالشراكات الاستراتيجية والمتأصّل في نهجنا، ويُعدّ الإكمال الناجح لمشروع المحجر البيطري، في ميناء خليفة، خير دليل على حرصنا الدائم على التنفيذ السلس للمشروعات، وتعزيز الابتكار والمرونة، ودورنا المحوري في إعادة تشكيل مشهد البنية التحتية في أبوظبي لتحقيق مستقبل مزدهر ومُستدام".

من ناحيته قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي:" يُسهم التوسيع المستمرّ لميناء خليفة في ترسيخ مكانتنا، كأحد أهمّ روافد التجارة والصناعة والخدمات اللوجيستية في المنطقة، ومن خلال فرق عمل فنية، تمّ التنسيق بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجموعة موانئ أبوظبي لتصميم وتنفيذ المشروع وفقا لأفضل المواصفات العالمية، ومن المتوقّع أن يؤدّي المحجر دورا رئيسا في ضمان الأمن الغذائي المحلّي والإقليمي من خلال البنية التحتية التي تُلبّي احتياجات العملاء".

وأضاف: "مع تنامي التحدّيات الإقليمية والعالمية، تسعى مجموعتنا على الدوام إلى إيجاد الحلول المناسبة للجميع".