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(التعاون الإسلامي) تدين دعوة وزير في حكومة الاحتلال لإقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى

8/27/2024 5:11:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 27 - 8 (كونا) -- دانت الأمانة العامة ل (منظمة التعاون الإسلامي) بشدة اليوم الثلاثاء تصريح وزير متطرف في حكومة الاحتلال الاسرائيلي دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الاقصى.
وأكدت المنظمة في بيان لها ان "مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية وعاصمة دولة فلسطين وأن كل ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة ليس له أثر قانوني ويعتبر باطلا بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
كما دانت المنظمة استمرار مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء الاحتلال الاسرائيلي في اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قواته.
واعتبرت المنظمة ان ذلك يعد امتدادا لانتهاكات الاحتلال المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي تستفز مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم والتي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.
وجددت (منظمة التعاون الاسلامي) دعوتها إلى أطراف المجتمع الدولي الفاعلة لتحمل مسؤولياتها والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
من جانبها قالت الرئاسة الفلسطينية يوم أمس إن دعوات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى هي "محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع" مشددة على أن تلك الدعوات "مرفوضة وخطرة جدا". (النهاية)

ف ن / ض ح



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