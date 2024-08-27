(العالم الإسلامي) تدين دعوة وزير في حكومة الاحتلال لإقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 27 - 8 (كونا) -- دانت (رابطة العالم الإسلامي) اليوم الثلاثاء تصريح وزير
في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان بهذه التصريحات "الهمجية" في سياق مواصلة حكومة الاحتلال التعدي على المقدسات الإسلامية.
وحذر العيسى من مخاطر تمادي الاحتلال الاسرائيلي في انتهاك كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.
وأكد على الضرورة الملحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقف هذه الانتهاكات الإنسانية والقانونية ووضع حد للجرائم الممنهجة التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الأبرياء.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قالت أمس الاثنين إن دعوات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى هي "محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع" مشددة على أن تلك الدعوات "مرفوضة وخطرة جدا".(النهاية)
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