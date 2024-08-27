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(العالم الإسلامي) تدين دعوة وزير في حكومة الاحتلال لإقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى

8/27/2024 5:11:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 27 - 8 (كونا) -- دانت (رابطة العالم الإسلامي) اليوم الثلاثاء تصريح وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان بهذه التصريحات "الهمجية" في سياق مواصلة حكومة الاحتلال التعدي على المقدسات الإسلامية.
وحذر العيسى من مخاطر تمادي الاحتلال الاسرائيلي في انتهاك كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.
وأكد على الضرورة الملحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقف هذه الانتهاكات الإنسانية والقانونية ووضع حد للجرائم الممنهجة التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الأبرياء.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قالت أمس الاثنين إن دعوات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى هي "محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع" مشددة على أن تلك الدعوات "مرفوضة وخطرة جدا".(النهاية)

ف ن / ض ح




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