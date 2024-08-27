Wednesday, 28 August 2024 02:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متحف (المتروبوليتان) للفنون .. معلم أيقوني بنيويورك يؤرخ مسيرة الإبداع البشري

8/27/2024 5:11:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي

(تحقيق مصور) نيويورك - 27 - 8 (كونا) -- لعل ما يميز متحف (المتروبوليتان) للفنون في نيويورك باعتباره أهم وأكبر معلم ثقافي في عموم الولايات المتحدة هو أنه متحف موسوعي يغمر زواره من محبي الفن وعشاق التاريخ بتجربة فنية باذخة يشهدون خلالها انصهار مختلف الأزمنة وتلاحم شتى الحضارات في مكان واحد.
ويتألق المتحف المعروف باسم (ذا مت) في احتوائه على مجموعة مذهلة من الأعمال الفنية المتنوعة من كل أركان العالم والتي يربو عددها على مليوني تحفة وبعضها يعود تاريخها إلى 5000 عام وقد احتل (المتروبوليتان) المركز الرابع في قائمة أكبر متاحف العالم من حيث الحجم.
وأسس (ذا مت) في عام 1870 ومنذ ذلك الحين يواصل المتحف إلهام وجذب ملايين الزوار سنويا من خلال مقتنياته الخالدة وفعالياته وبرامجه التعليمية بالإضافة إلى أنه يوفر للمهتمين مكتبة بحثية شاملة تحوي أكثر من مليون مجلد ومجموعة واسعة من المنشورات والكتالوجات. (النهاية) ع س ت / ا ب خ

MENAFN27082024000071011013ID1108604740

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث