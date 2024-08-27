متحف (المتروبوليتان) للفنون .. معلم أيقوني بنيويورك يؤرخ مسيرة الإبداع البشري

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي

(تحقيق مصور) نيويورك - 27 - 8 (كونا) -- لعل ما يميز متحف (المتروبوليتان) للفنون في نيويورك باعتباره أهم وأكبر معلم في عموم الولايات المتحدة هو أنه متحف موسوعي يغمر زواره من محبي الفن وعشاق التاريخ بتجربة فنية باذخة يشهدون خلالها انصهار مختلف الأزمنة وتلاحم شتى الحضارات في مكان واحد.

ويتألق المتحف المعروف باسم (ذا مت) في احتوائه على مجموعة مذهلة من الأعمال الفنية المتنوعة من كل أركان العالم والتي يربو عددها على مليوني تحفة وبعضها يعود تاريخها إلى 5000 عام وقد احتل (المتروبوليتان) المركز الرابع في قائمة أكبر متاحف العالم من حيث الحجم.

وأسس (ذا مت) في عام 1870 ومنذ ذلك الحين يواصل المتحف إلهام وجذب ملايين الزوار سنويا من خلال مقتنياته الخالدة وفعالياته وبرامجه التعليمية بالإضافة إلى أنه يوفر للمهتمين مكتبة بحثية شاملة تحوي أكثر من مليون مجلد ومجموعة واسعة من المنشورات والكتالوجات. (النهاية) ع س ت / ا ب خ