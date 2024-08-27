متحف (المتروبوليتان) للفنون .. معلم أيقوني بنيويورك يؤرخ مسيرة الإبداع البشري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من عبدالله العنزي
(تحقيق مصور) نيويورك - 27 - 8 (كونا) -- لعل ما يميز متحف (المتروبوليتان) للفنون في نيويورك باعتباره أهم وأكبر معلم ثقافي في عموم الولايات المتحدة هو أنه متحف موسوعي يغمر زواره من محبي الفن وعشاق التاريخ بتجربة فنية باذخة يشهدون خلالها انصهار مختلف الأزمنة وتلاحم شتى الحضارات في مكان واحد.
ويتألق المتحف المعروف باسم (ذا مت) في احتوائه على مجموعة مذهلة من الأعمال الفنية المتنوعة من كل أركان العالم والتي يربو عددها على مليوني تحفة وبعضها يعود تاريخها إلى 5000 عام وقد احتل (المتروبوليتان) المركز الرابع في قائمة أكبر متاحف العالم من حيث الحجم.
وأسس (ذا مت) في عام 1870 ومنذ ذلك الحين يواصل المتحف إلهام وجذب ملايين الزوار سنويا من خلال مقتنياته الخالدة وفعالياته وبرامجه التعليمية بالإضافة إلى أنه يوفر للمهتمين مكتبة بحثية شاملة تحوي أكثر من مليون مجلد ومجموعة واسعة من المنشورات والكتالوجات. (النهاية) ع س ت / ا ب خ
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