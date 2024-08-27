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اليابان تقدم احتجاجا رسميا بعد انتهاك الصين مجالها الجوي

8/27/2024 5:11:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 27 - 8 (كونا) -- قالت اليابان إنها قدمت احتجاجا رسميا إلى الصين اليوم الثلاثاء بعد أن انتهكت طائرة عسكرية صينية المجال الجوي الياباني فوق بحر الصين الشرقي لأول مرة واصفة ذلك بأنه "أمر غير مقبول على الإطلاق".
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي "إن اختراق طائرة عسكرية صينية للمجال الجوي الياباني ليس انتهاكا خطيرا لسيادة بلادنا فحسب بل يشكل تهديدا لأمننا أيضا.. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق".
وقال هاياشي "لقد قدمنا احتجاجا رسميا عبر القنوات الدبلوماسية إلى الحكومة الصينية وحثثناها بقوة على منع تكرار ذلك" مشيرا إلى أنه "في السنوات الأخيرة اتجهت الأنشطة العسكرية الصينية حول اليابان إلى التوسع بشكل متزايد".
واكد في هذا المجال ان اليابان ستواصل مراقبة التحركات العسكرية الصينية باهتمام كبير وستتخذ كل التدابير الممكنة لضمان اليقظة والرد على اي انتهاكات لمجالها الجوي.
وكانت وزارة الدفاع اليابانية أكدت أمس الاثنين أن طائرة عسكرية تابعة للصين اخترقت أجواء البلاد في خطوة تعد الأولى من نوعها.
وقالت الوزارة في بيان إن الطائرة الصينية متخصصة في جمع المعلومات من نوع (واي - 9) وانها اخترقت الأجواء اليابانية الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (الثانية صباحا بتوقيت غرينيتش) ما دفع طائرة تابعة للقوة الجوية اليابانية إلى اعتراضها وإبعادها عن الأجواء.
وأضافت أن مقاتلاتها لم تهاجم الطائرة إنما قامت بتحذيرها لتقوم الأخرى بالعدول عن اختراق الأجواء والعودة إلى الصين بعد أن حلقت فوق جزر (دونجو) في مدينة (ناغاساكي).
وأشارت إلى أن نائب وزير الخارجية الياباني ماستاكا أوكانو استدعى السفير الصيني لدى اليابان شي يونغ وسلمه مذكرة احتجاج رسمية تحث بكين على منع تكرار هذا الاختراق لأجوائها.
وتشهد العلاقات الصينية - اليابانية توترا بعد اندلاع مواجهات بين خفر السواحل في البلدين خلال شهر يونيو الماضي في محيط جزر متنازع عليها بينهما. (النهاية)

م ك / ط م ا



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