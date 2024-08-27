اليابان تقدم احتجاجا رسميا بعد انتهاك الصين مجالها الجوي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 27 - 8 (كونا) -- قالت اليابان إنها قدمت احتجاجا رسميا إلى الصين اليوم الثلاثاء بعد أن انتهكت طائرة عسكرية صينية المجال الجوي الياباني فوق بحر الصين الشرقي لأول مرة واصفة ذلك بأنه "أمر غير مقبول على الإطلاق".
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي "إن اختراق طائرة عسكرية صينية للمجال الجوي الياباني ليس انتهاكا خطيرا لسيادة بلادنا فحسب بل يشكل تهديدا لأمننا أيضا.. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق".
وقال هاياشي "لقد قدمنا احتجاجا رسميا عبر القنوات الدبلوماسية إلى الحكومة الصينية وحثثناها بقوة على منع تكرار ذلك" مشيرا إلى أنه "في السنوات الأخيرة اتجهت الأنشطة العسكرية الصينية حول اليابان إلى التوسع بشكل متزايد".
واكد في هذا المجال ان اليابان ستواصل مراقبة التحركات العسكرية الصينية باهتمام كبير وستتخذ كل التدابير الممكنة لضمان اليقظة والرد على اي انتهاكات لمجالها الجوي.
وكانت وزارة الدفاع اليابانية أكدت أمس الاثنين أن طائرة عسكرية تابعة للصين اخترقت أجواء البلاد في خطوة تعد الأولى من نوعها.
وقالت الوزارة في بيان إن الطائرة الصينية متخصصة في جمع المعلومات من نوع (واي - 9) وانها اخترقت الأجواء اليابانية الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (الثانية صباحا بتوقيت غرينيتش) ما دفع طائرة تابعة للقوة الجوية اليابانية إلى اعتراضها وإبعادها عن الأجواء.
وأضافت أن مقاتلاتها لم تهاجم الطائرة إنما قامت بتحذيرها لتقوم الأخرى بالعدول عن اختراق الأجواء والعودة إلى الصين بعد أن حلقت فوق جزر (دونجو) في مدينة (ناغاساكي).
وأشارت إلى أن نائب وزير الخارجية الياباني ماستاكا أوكانو استدعى السفير الصيني لدى اليابان شي يونغ وسلمه مذكرة احتجاج رسمية تحث بكين على منع تكرار هذا الاختراق لأجوائها.
وتشهد العلاقات الصينية - اليابانية توترا بعد اندلاع مواجهات بين خفر السواحل في البلدين خلال شهر يونيو الماضي في محيط جزر متنازع عليها بينهما. (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN27082024000071011013ID1108604739
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