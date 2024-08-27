الصين تعارض بشدة فرض كندا رسوما جمركية إضافية على سياراتها الكهربائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 27 - 8 (كونا) -- أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لقرار كندي بفرض رسوم جمركية إضافية على سياراتها الكهربائية مطالبة أوتاوا ب"الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وتصحيح أخطائها على الفور وعدم تسييس القضايا الاقتصادية التجارية".
ووصفت السفارة الصينية لدى كندا في بيان نقلته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) مساء أمس الاثنين الخطوة الكندية بأنها "تصرف نموذجي للحمائية التجارية".
يذكر ان (الحمائية) هي سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية وتستند إلى مجموعة من الأدوات التي تحد من الاستيراد وتعيق ولوج السلع الأجنبية إلى الأسواق الداخلية.
وحذر البيان من أن القرار الكندي "سيقوض التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين البلدين ويضر بمصالح المستهلكين والشركات الكندية ولا يسهم في دفع عملية التحول الأخضر للطاقة في كندا كما يضر الاخر ولا يفيده".
ولفت في هذا المجال الى أن السيارات الكهربائية الصينية "حققت تطورا سريعا اعتمادا على الابتكار التكنولوجي المستمر ونظام سلاسل الصناعة والتوريد الكامل ولم تنل ميزتها التنافسية بالدعم الحكومي" مشددا على أن اتهامات كندا حول "القدرة الإنتاجية الفائضة الصينية .. لا أساس لها من الصحة".
وأكد البيان ان الصين تعتزم اتخاذ إجراءات ضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.(النهاية)
س ل ق / ا ب خ
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