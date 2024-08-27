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الصين تعارض بشدة فرض كندا رسوما جمركية إضافية على سياراتها الكهربائية

8/27/2024 5:11:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 27 - 8 (كونا) -- أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لقرار كندي بفرض رسوم جمركية إضافية على سياراتها الكهربائية مطالبة أوتاوا ب"الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وتصحيح أخطائها على الفور وعدم تسييس القضايا الاقتصادية التجارية".
ووصفت السفارة الصينية لدى كندا في بيان نقلته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) مساء أمس الاثنين الخطوة الكندية بأنها "تصرف نموذجي للحمائية التجارية".
يذكر ان (الحمائية) هي سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية وتستند إلى مجموعة من الأدوات التي تحد من الاستيراد وتعيق ولوج السلع الأجنبية إلى الأسواق الداخلية.
وحذر البيان من أن القرار الكندي "سيقوض التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين البلدين ويضر بمصالح المستهلكين والشركات الكندية ولا يسهم في دفع عملية التحول الأخضر للطاقة في كندا كما يضر الاخر ولا يفيده".
ولفت في هذا المجال الى أن السيارات الكهربائية الصينية "حققت تطورا سريعا اعتمادا على الابتكار التكنولوجي المستمر ونظام سلاسل الصناعة والتوريد الكامل ولم تنل ميزتها التنافسية بالدعم الحكومي" مشددا على أن اتهامات كندا حول "القدرة الإنتاجية الفائضة الصينية .. لا أساس لها من الصحة".
وأكد البيان ان الصين تعتزم اتخاذ إجراءات ضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.(النهاية)

س ل ق / ا ب خ



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