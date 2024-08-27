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سمو ولي العهد يهنئ رئيسة مولدوفا بالعيد الوطني لبلادها

8/27/2024 5:11:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 8 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. (النهاية)




ع ع ح




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