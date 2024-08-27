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سمو أمير البلاد يهنئ رئيسة مولدوفا بالعيد الوطني لبلادها

8/27/2024 5:11:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 8 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها.


متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية مولدوفا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. (النهاية)




ع ع ح




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