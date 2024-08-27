سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة مولدوفا بالعيد الوطني لبلادها

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة مولدوفا بالعيد الوطني لبلادها
التاريخ
8/27/2024 5:11:48 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 8 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلادها. (النهاية)
ع ع ح
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