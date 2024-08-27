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دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024) تنطلق غدا بآمال كبيرة في ترك بصمة لرياضة المعاقين الكويتية

8/27/2024 5:11:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري



الكويت - 27 - 8 (كونا) -- عشية انطلاق دورة الألعاب البارالمبية في باريس غدا الأربعاء يبرز الأمل الكبير بترك بصمة كويتية فيها بناء على سجل رياضة المعاقين الكويتية في الدورات البارالمبية المتتالية بإنجازات بدأت في (أرنم - هولندا 1980) وآخرها في (طوكيو 2020) أحرز خلالها أبطالنا 52 ميدالية أثبتوا فيها عزيمتهم في رفع علم الكويت عاليا بهذا المحفل الرياضي الكبير.

وتنوعت إنجازات أبطال الكويت من ذوي الإعاقة عبر مشاركاتهم المتتالية في هذه التظاهرة الرياضية العالمية التي يشارك فيها الرياضيون من ذوي الإعاقات المتفاوتة بفوز لاعبينا طوال تلك السنوات عبر 11 مسابقة أبرزها كان في ألعاب القوى والرماية والسباحة وكرة الطاولة ورفع الأثقال والمبارزة وغيرها من الألعاب مؤكدين تميزهم وامتلاكهم مؤهلات عالية.

ودشنت رياضة المعاقين مشوارها الباهر في دورات البارالمبية بالفوز ميداليات بدورة ألعاب (أرنم - هولندا العام 1980) هي ذهبيتان وفضيتان وبرونزية واحدة لتأتي المشاركة الثانية وتحديدا في أولمبياد (ستوك ماندفيل بإنجلترا العام 1984) بإنجاز أكبر وصل لإجمالي ثماني ميداليات متنوعة هي ذهبية واحدة وثلاث فضيات وأربع برونزيات.

وتعد مشاركة أبطال الكويت من ذوي الإعاقة بأولمبياد (سيؤول 1988) الأفضل على الاطلاق بعد التتويج بـ17 ميدالية متنوعة بواقع خمس ذهبيات وخمس فضيات وسبع برونزيات فيما شهدت مشاركتهم في أولمبياد (برشلونة 1992) الفوز بخمس ميداليات تنوعت بين ذهبية واحدة وثلاث فضيات وبرونزية واحدة.

وفاز المنتخب الكويتي في أولمبياد (أتلانتا 1996) بثلاث ميداليات توزعت بين الذهبية والفضية والبرونزية لتأتي مشاركتهم بأولمبياد (سيدني 2000) بإجمالي خمس ميداليات واحدة فضية وأربع برونزيات كما حققوا في أولمبياد (أثينا 2004) ست ميداليات توزعت على ذهبية واحدة وفضيتين وثلاث برونزيات.

وكانت مشاركة لاعبينا في أولمبياد (بكين 2008) وأولمبياد (لندن 2012) دون تسجيل ميداليات لتأتي مشاركتهم في أولمبياد (ريو دي جانيرو 2016) بشكل أفضل محققين ميدالية ذهبية واحدة فيما فازوا في أولمبياد (طوكيو 2020 ) التي جرت العام 2021 بسبب جائحة كورونا بميداليتين هما فضية وبرونزية ليكون حصاد جميع المشاركات الـ 11 الماضية 12 ميدالية ذهبية و18 ميدالية فضية و22 برونزية.

ويستعد منتخب الكويت للمعاقين حاليا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 التي تنطلق غدا الأربعاء حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة ثلاثة رياضيين بألعاب القوى بلعبتي (الرمي والجري) بعدما تم تجهيزهم بمعسكرين أقيما في تركيا والإمارات استعدادا لخوض هذه المنافسة العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكويتية رئيس الوفد الكويتي المشارك في الأولمبياد البارالمبية (باريس 2024) منصور السرهيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات المنتخب الكويتي "إننا نسعى من خلال الجهود الإدارية والفنية للمنتخب لاستكمال المسيرة الرياضية المشرفة لأبطال الكويت المشاركين في الدورة الألعاب البارالمبية".

وأوضح السرهيد أن الفريق الكويتي يتمتع بإمكانيات عالية تخوله الدخول في منافسات دولية وعالمية بفضل التجهيزات المسبقة من إقامة معسكرات رياضية وأخذ الوقت الكافي للتمارين إضافة إلى تقديم الدعم من جهات رسمية في البلاد وعلى رأسها وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة في توفير وتلبية احتياجات المنتخب الكويتي وتذليل الصعاب أمامه.

من جانبه أكد لاعب منتخب الكويت للمعاقين فيصل سرور لـ(كونا) إصراره على تحقيق أرقام قياسية تضاف إلى رصيده الرياضي وسط توفير المنتخب الكويتي للإمكانيات اللازمة لتطوير وتحسين الأداء الرياضي في أي منافسة عالمية.

وقال سرور إنه يبذل قصارى جهده في تمارين المعسكر مع الأخذ بتوجيهات رئيس الوفد والمدربين لكسب مراكز متقدمة بعدما حقق في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020) المركز الثالث وميدالية برونزية آملا تحقيق منتخبنا مراكز متقدمة لرفع راية البلاد عاليا في مختلف المحافل الرياضية.

بدوره أعرب بطل منتخب الكويت لألعاب القوى للمعاقين أحمد المطيري لـ(كونا) عن فخره بما يقدمه النادي الكويتي الرياضي للمعاقين من إنجازات تحسب للرياضة الكويتية بفضل الطاقم الإداري والفني وما يتمتع به الرياضيون منتسبو النادي من إمكانيات وإرادة وعزم.

وأكد المطيري أن حصاد الاستعدادات المسبقة والخبرة الكبيرة للطاقم الإداري والفني للمنتخب مكنه من الحصول على ميداليتين أولمبيتين في منافسات الجري على الكراسي المتحركة الأولى ذهبية في (ريو دي جانيرو 2016) والثانية فضية في (طوكيو 2020) في ذات الرياضة الى جانب حصوله على ثلاث ميداليات عالمية الأولى في (الدوحة 2015) والثانية (لندن 2017) والأخيرة في (دبي 2019) كذلك إحرازه ثلاثة أرقام عالمية في سباقات الجري على الكراسي المتحركة.

وأشاد بالإمكانيات الرياضية التي يتمتع بها الرياضيون الكويتيون لا سيما بتعاون وتكاتف الجهات الرسمية في البلاد للعمل على إزاحة العقبات أمامهم وتهيئة جميع السبل للمشاركة مما جعلهم عنصرا فاعلا في المحافل الدولية والعالمية ساعيا لجمع الألقاب والميداليات بمختلف المحافل الرياضية.

يذكر أن الألعاب البارالمبية لذوي الإعاقات المتفاوتة التي تقام كل أربعة أعوام لا تعد الرياضة الوحيدة لذوي الاعاقة بل هنالك الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص وهي حدث رياضي عالمي للرياضيين من ذوي الإعاقة العقلية حيث أحرز فريق (الأولمبياد الخاص الكويتي) بآخر دورة لها (برلين صيف 2023) على 21 ميدالية متنوعة منها سبع ميداليات ذهبية وعشر فضيات وأربع برونزيات في منافسات مختلفة بمشاركة ما يتجاوز سبعة آلاف رياضي من حول العالم. (النهاية) س ل م / ت م




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