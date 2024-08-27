دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024) تنطلق غدا بآمال كبيرة في ترك بصمة لرياضة المعاقين الكويتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سلمان المطيري
الكويت - 27 - 8 (كونا) -- عشية انطلاق دورة الألعاب البارالمبية في باريس غدا الأربعاء يبرز الأمل الكبير بترك بصمة كويتية فيها بناء على سجل رياضة
المعاقين الكويتية في الدورات البارالمبية المتتالية بإنجازات بدأت في (أرنم - هولندا 1980) وآخرها في (طوكيو 2020) أحرز خلالها أبطالنا 52 ميدالية أثبتوا فيها عزيمتهم في رفع علم الكويت عاليا بهذا المحفل الرياضي
الكبير.
وتنوعت إنجازات أبطال الكويت من ذوي الإعاقة عبر مشاركاتهم المتتالية في هذه التظاهرة الرياضية العالمية التي يشارك فيها الرياضيون من ذوي الإعاقات المتفاوتة بفوز لاعبينا طوال تلك السنوات عبر 11 مسابقة أبرزها كان في ألعاب القوى والرماية والسباحة وكرة الطاولة ورفع الأثقال والمبارزة وغيرها من الألعاب مؤكدين تميزهم وامتلاكهم مؤهلات عالية.
ودشنت رياضة المعاقين مشوارها الباهر في دورات البارالمبية بالفوز ميداليات بدورة ألعاب (أرنم - هولندا العام 1980) هي ذهبيتان وفضيتان وبرونزية واحدة لتأتي المشاركة الثانية وتحديدا في أولمبياد (ستوك ماندفيل بإنجلترا العام 1984) بإنجاز أكبر وصل لإجمالي ثماني ميداليات متنوعة هي ذهبية واحدة وثلاث فضيات وأربع برونزيات.
وتعد مشاركة أبطال الكويت من ذوي الإعاقة بأولمبياد (سيؤول 1988) الأفضل على الاطلاق بعد التتويج بـ17 ميدالية متنوعة بواقع خمس ذهبيات وخمس فضيات وسبع برونزيات فيما شهدت مشاركتهم في أولمبياد (برشلونة 1992) الفوز بخمس ميداليات تنوعت بين ذهبية واحدة وثلاث فضيات وبرونزية واحدة.
وفاز المنتخب الكويتي في أولمبياد (أتلانتا 1996) بثلاث ميداليات توزعت بين الذهبية والفضية والبرونزية لتأتي مشاركتهم بأولمبياد (سيدني 2000) بإجمالي خمس ميداليات واحدة فضية وأربع برونزيات كما حققوا في أولمبياد (أثينا 2004) ست ميداليات توزعت على ذهبية واحدة وفضيتين وثلاث برونزيات.
وكانت مشاركة لاعبينا في أولمبياد (بكين 2008) وأولمبياد (لندن 2012) دون تسجيل ميداليات لتأتي مشاركتهم في أولمبياد (ريو دي جانيرو 2016) بشكل أفضل محققين ميدالية ذهبية واحدة فيما فازوا في أولمبياد (طوكيو 2020 ) التي جرت العام 2021 بسبب جائحة كورونا بميداليتين هما فضية وبرونزية ليكون حصاد جميع المشاركات الـ 11 الماضية 12 ميدالية ذهبية و18 ميدالية فضية و22 برونزية.
ويستعد منتخب الكويت للمعاقين حاليا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 التي تنطلق غدا الأربعاء حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة ثلاثة رياضيين بألعاب القوى بلعبتي (الرمي والجري) بعدما تم تجهيزهم بمعسكرين أقيما في تركيا والإمارات استعدادا لخوض هذه المنافسة العالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكويتية رئيس الوفد الكويتي المشارك في الأولمبياد البارالمبية (باريس 2024) منصور السرهيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات المنتخب الكويتي "إننا نسعى من خلال الجهود الإدارية والفنية للمنتخب لاستكمال المسيرة الرياضية المشرفة لأبطال الكويت المشاركين في الدورة الألعاب البارالمبية".
وأوضح السرهيد أن الفريق الكويتي يتمتع بإمكانيات عالية تخوله الدخول في منافسات دولية وعالمية بفضل التجهيزات المسبقة من إقامة معسكرات رياضية وأخذ الوقت الكافي للتمارين إضافة إلى تقديم الدعم من جهات رسمية في البلاد وعلى رأسها وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة في توفير وتلبية احتياجات المنتخب الكويتي وتذليل الصعاب أمامه.
من جانبه أكد لاعب منتخب الكويت للمعاقين فيصل سرور لـ(كونا) إصراره على تحقيق أرقام قياسية تضاف إلى رصيده الرياضي وسط توفير المنتخب الكويتي للإمكانيات اللازمة لتطوير وتحسين الأداء الرياضي في أي منافسة عالمية.
وقال سرور إنه يبذل قصارى جهده في تمارين المعسكر مع الأخذ بتوجيهات رئيس الوفد والمدربين لكسب مراكز متقدمة بعدما حقق في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020) المركز الثالث وميدالية برونزية آملا تحقيق منتخبنا مراكز متقدمة لرفع راية البلاد عاليا في مختلف المحافل الرياضية.
بدوره أعرب بطل منتخب الكويت لألعاب القوى للمعاقين أحمد المطيري لـ(كونا) عن فخره بما يقدمه النادي الكويتي الرياضي للمعاقين من إنجازات تحسب للرياضة الكويتية بفضل الطاقم الإداري والفني وما يتمتع به الرياضيون منتسبو النادي من إمكانيات وإرادة وعزم.
وأكد المطيري أن حصاد الاستعدادات المسبقة والخبرة الكبيرة للطاقم الإداري والفني للمنتخب مكنه من الحصول على ميداليتين أولمبيتين في منافسات الجري على الكراسي المتحركة الأولى ذهبية في (ريو دي جانيرو 2016) والثانية فضية في (طوكيو 2020) في ذات الرياضة الى جانب حصوله على ثلاث ميداليات عالمية الأولى في (الدوحة 2015) والثانية (لندن 2017) والأخيرة في (دبي 2019) كذلك إحرازه ثلاثة أرقام عالمية في سباقات الجري على الكراسي المتحركة.
وأشاد بالإمكانيات الرياضية التي يتمتع بها الرياضيون الكويتيون لا سيما بتعاون وتكاتف الجهات الرسمية في البلاد للعمل على إزاحة العقبات أمامهم وتهيئة جميع السبل للمشاركة مما جعلهم عنصرا فاعلا في المحافل الدولية والعالمية ساعيا لجمع الألقاب والميداليات بمختلف المحافل الرياضية.
يذكر أن الألعاب البارالمبية لذوي الإعاقات المتفاوتة التي تقام كل أربعة أعوام لا تعد الرياضة الوحيدة لذوي الاعاقة بل هنالك الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص وهي حدث رياضي عالمي للرياضيين من ذوي الإعاقة العقلية حيث أحرز فريق (الأولمبياد الخاص الكويتي) بآخر دورة لها (برلين صيف 2023) على 21 ميدالية متنوعة منها سبع ميداليات ذهبية وعشر فضيات وأربع برونزيات في منافسات مختلفة بمشاركة ما يتجاوز سبعة آلاف رياضي من حول العالم. (النهاية) س ل م / ت م
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