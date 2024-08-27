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مشروع ريادي يحول النفايات العضوية إلى علف وأسمدة

8/27/2024 5:09:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان– بينما بات التغير المناخي يشغل كثيرا من دول العالم وسط عدم انتظام حرارة الأرض واختلال توازن الظواهر البيئية وتهديد صحة الإنسان، يحرص رياديون على تطوير أفكار مبتكرة يمكن أن تعالج المشاكل والثغرات التي تفرزها هذه الظاهرة الخطيرة عبر مشاريع بيئية وزراعية تنسجم مع مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة والأمن الغذائي.
من لواء "بصيرا " في محافظة الطفيلة جنوب الأردن يعمل الريادي الأردني عمار الرفوع بجد اليوم على مشروع مبتكر ضمن هذه المفاهيم يحمل اسم "آر فييد" وهو يهدف بالعموميات إلى تعزيز الاستدامة البيئية والكفاءة الزراعية عبر تحويل النفايات العضوية (مثل بقايا الطعام ومخلفات الحدائق) إلى موارد قيّمة مثل (الأسمدة والأعلاف) يمكن أن تفيد في عملية الزراعة والإنتاج الحيواني.
وبين الرفوع أن مشروع "آر فييد" هو عبارة عن مشروع زراعي مبتكر لتحويل النفايات العضوية والاستفادة من فضلات الطعام وتحويلها إلى علف حيواني عالي البروتين وأسمدة عضوية غنية بالعناصر الغذائية من خلال استخدام التقنية المتقدمة حيث تمكن المشروع من إنتاج علف حيواني يحتوي على 45 % من البروتين وهو نسبة أعلى بكثير من الخيارات التقليدية.
وقال "النهج المستدام لا يوفر تغذية عالية الجودة وبتكلفة منخفضة للدواجن والأسماك والماشية فحسب بل يقلل ايضا من الاعتماد على الأعلاف المستوردة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي".
وبين الرفوع أن الشركة لا تنتج فقط العلف الحيواني بل تعمل على إنتاج سماد يحمل اسم "سماد فراس" وهو منتج عضوي يحسن صحة التربة ويدعم الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة، لافتا إلى أن الشركة تقدم خدمات إدارة النفايات بالتعاون مع الأسواق المحلية لجمع النفايات العضوية ما يقلل من النفايات الملقاة في المكبات ويدعم الاقتصاد الدائري.
وأكد أن خدمات الشركة تستهدف المزارع الكبيرة للدواجن والأسماك والمزارعين العضويين والشركات الزراعية كونها تقدم حلولا ومنتجات علف مخصصة لهذه الشرائح، كما أن الشركة تقدم استشارات لتحسين عمليات الزراعة المستدامة.
وقال الرفوع "العمل جار على تسجيل الشركة متطلعا إلى توسع في الإنتاج في السوق المحلي مع نظرة مستقبلية لتعميم فكرتها إقليميا".
وعن كيفيات تسويق المشروع بين الرفوع أنه يعمل على ذلك من خلال الزيارات الميدانية ووسائل التواصل الاجتماعي.
واستطاع مشروع "آر فييد" أن يحجز مؤخرا مكانا بين ثلاثة مشاريع ريادية يقودها شباب أردنيون، وفازت بمراكز متقدمة في الملتقى الوطني التاسع للرياديين، الذي نظمته وزارة الشباب بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة البيئة ومركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، تحت شعار "الريادة والتغير المناخي"، وذلك بين 22 مشروعا استكملت الشروط واستطاعت الوصول إلى النهائيات.
وعن مشاركته في الملتقى، قال الرفوع "كانت مفيدة له في تطوير مهاراته والخبرة العملية في تحويل الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع بمنهج ريادي ومالي وابتكاري".
وأكد الرفوع أهمية مفهوم "ريادة الأعمال" وهو على قدر كبير من الأهمية للشباب في ظل تفاقم مشاكل البطالة والفقر والتوجه نحو مزيد من تقليص الوظائف في القطاعين العام والخاص.
وقال "بيئة ريادة الأعمال الأردنية تحتاج إلى مزيد من التطوير وخصوصا في مجال تأهيل الشباب الرياديين بما يتناسب مع مفاهيم ريادة الأعمال العالمية وفي مجال توفير مزيد من الدعم المالي والتمويل والذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة في الأردن" مؤكدا أهمية دعم الحكومة لرياديي الأعمال لنقلها إلى مشاريع إقليمية وحتى عالمية.
وأشار إلى أهمية المشاريع التي تشابه مشروعه والتي تحتاج إلى توفير مساحة عمل تلائم بيئة المشروع وخط إنتاج لمواكبة التسارع في المشروع.
وأشار الرفوع إلى أن هناك ظاهرة سلبية باتت تنتشر في منظومة ريادة الأعمال الأردنية وهو توجه الشباب دون وعي وإدراك إلى مسار ريادة الأعمال وذلك للتغلب على مشكلة البطالة ولتوفير فرصة عمل دون أن يمتلكوا الشغف بالريادة أو دون أن يكون هناك فكرة ذات جدوى اقتصادية يمكن أن تتحول إلى مشروع اقتصادي منتج.
وعن الخطة المستقبلية لمشروع "آر فييد"، أوضح الرفوع أنها تتضمن التوسع في كافة المحافظات والعمل المتواصل للمساهمة في تحويل الأردن إلى مركز لإنتاج البروتين والمشاركة في استدامة الأمن الغذائي ليكون المشروع انطلاقة نحو الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الأعلاف.

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