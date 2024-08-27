مشروع ريادي يحول النفايات العضوية إلى علف وأسمدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– بينما بات التغير المناخي يشغل كثيرا من دول العالم وسط عدم انتظام حرارة الأرض واختلال توازن الظواهر البيئية وتهديد صحة الإنسان، يحرص رياديون على تطوير أفكار مبتكرة يمكن أن تعالج المشاكل والثغرات التي تفرزها هذه الظاهرة الخطيرة عبر مشاريع
بيئية وزراعية تنسجم مع مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة والأمن الغذائي.
من لواء "بصيرا " في محافظة الطفيلة جنوب الأردن يعمل الريادي الأردني عمار الرفوع بجد اليوم على مشروع مبتكر ضمن هذه المفاهيم يحمل اسم "آر فييد" وهو يهدف بالعموميات إلى تعزيز الاستدامة البيئية والكفاءة الزراعية عبر تحويل النفايات العضوية (مثل بقايا الطعام ومخلفات الحدائق) إلى موارد قيّمة مثل (الأسمدة والأعلاف) يمكن أن تفيد في عملية الزراعة والإنتاج الحيواني.
وبين الرفوع أن مشروع "آر فييد" هو عبارة عن مشروع زراعي مبتكر لتحويل النفايات العضوية والاستفادة من فضلات الطعام وتحويلها إلى علف حيواني عالي البروتين وأسمدة عضوية غنية بالعناصر الغذائية من خلال استخدام التقنية المتقدمة حيث تمكن المشروع من إنتاج علف حيواني يحتوي على 45 % من البروتين وهو نسبة أعلى بكثير من الخيارات التقليدية.
وقال "النهج المستدام لا يوفر تغذية عالية الجودة وبتكلفة منخفضة للدواجن والأسماك والماشية فحسب بل يقلل ايضا من الاعتماد على الأعلاف المستوردة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي".
وبين الرفوع أن الشركة لا تنتج فقط العلف الحيواني بل تعمل على إنتاج سماد يحمل اسم "سماد فراس" وهو منتج عضوي يحسن صحة التربة ويدعم الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة، لافتا إلى أن الشركة تقدم خدمات إدارة النفايات بالتعاون مع الأسواق المحلية لجمع النفايات العضوية ما يقلل من النفايات الملقاة في المكبات ويدعم الاقتصاد الدائري.
وأكد أن خدمات الشركة تستهدف المزارع الكبيرة للدواجن والأسماك والمزارعين العضويين والشركات الزراعية كونها تقدم حلولا ومنتجات علف مخصصة لهذه الشرائح، كما أن الشركة تقدم استشارات لتحسين عمليات الزراعة المستدامة.
وقال الرفوع "العمل جار على تسجيل الشركة متطلعا إلى توسع في الإنتاج في السوق المحلي مع نظرة مستقبلية لتعميم فكرتها إقليميا".
وعن كيفيات تسويق المشروع بين الرفوع أنه يعمل على ذلك من خلال الزيارات الميدانية ووسائل التواصل الاجتماعي.
واستطاع مشروع "آر فييد" أن يحجز مؤخرا مكانا بين ثلاثة مشاريع ريادية يقودها شباب أردنيون، وفازت بمراكز متقدمة في الملتقى الوطني التاسع للرياديين، الذي نظمته وزارة الشباب بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة البيئة ومركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، تحت شعار "الريادة والتغير المناخي"، وذلك بين 22 مشروعا استكملت الشروط واستطاعت الوصول إلى النهائيات.
وعن مشاركته في الملتقى، قال الرفوع "كانت مفيدة له في تطوير مهاراته والخبرة العملية في تحويل الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع بمنهج ريادي ومالي وابتكاري".
وأكد الرفوع أهمية مفهوم "ريادة الأعمال" وهو على قدر كبير من الأهمية للشباب في ظل تفاقم مشاكل البطالة والفقر والتوجه نحو مزيد من تقليص الوظائف في القطاعين العام والخاص.
وقال "بيئة ريادة الأعمال الأردنية تحتاج إلى مزيد من التطوير وخصوصا في مجال تأهيل الشباب الرياديين بما يتناسب مع مفاهيم ريادة الأعمال العالمية وفي مجال توفير مزيد من الدعم المالي والتمويل والذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة في الأردن" مؤكدا أهمية دعم الحكومة لرياديي الأعمال لنقلها إلى مشاريع إقليمية وحتى عالمية.
وأشار إلى أهمية المشاريع التي تشابه مشروعه والتي تحتاج إلى توفير مساحة عمل تلائم بيئة المشروع وخط إنتاج لمواكبة التسارع في المشروع.
وأشار الرفوع إلى أن هناك ظاهرة سلبية باتت تنتشر في منظومة ريادة الأعمال الأردنية وهو توجه الشباب دون وعي وإدراك إلى مسار ريادة الأعمال وذلك للتغلب على مشكلة البطالة ولتوفير فرصة عمل دون أن يمتلكوا الشغف بالريادة أو دون أن يكون هناك فكرة ذات جدوى اقتصادية يمكن أن تتحول إلى مشروع اقتصادي منتج.
وعن الخطة المستقبلية لمشروع "آر فييد"، أوضح الرفوع أنها تتضمن التوسع في كافة المحافظات والعمل المتواصل للمساهمة في تحويل الأردن إلى مركز لإنتاج البروتين والمشاركة في استدامة الأمن الغذائي ليكون المشروع انطلاقة نحو الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الأعلاف.
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