التجربة المالية المتكاملة مع إكسنس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لم يعد الاستثمار كما عهدناه من قبل بالطرق التقليدية المعروفة , ولكن أصبح
هناك تحولات الكبيرة يشهدها عالم التداو المالي، وفي ظل كل
هذه التحولات وضعت منصة إكسنس نفسها كواحدة من المنصات التي المميزة والتي تركز
على تقديم حلول ابتكارية لتلبية احتياجات المستثمرين في العصر الحديث.حيث تأسس هذا
الكيان منصة إكسنس في عام 2008، ومنذ ذلك الحينوهي تتقدم مشهد التداول
العالمي
بفضل تنظيمها القوي وخدماتها المتطورة
ماهي منصة إكسينس ؟
إكسينس هي منصة تداول إلكترونية تسمح للمتداولين الوصول إلى مجموعة واسعة من
الأسواق المالية، على سبيل المثال الفوركس، الطاقات، المعادن الثمينة، الأسهم،
والمؤشرات. حيث تعمل المنصة تحت إشراف مجموعة من هيئات تنظيمية عالمية قانونية،
مما يضيف من مصداقيتها ويزيد من ثقة مستخدمينها.
مما لاشك فيه أن أهم ميزات إكسينس هي الشفافية. حيث تقدم المنصة تقارير
شهرية منتظمة تظهر فيها حجم التداول وعدد العملاء النشطين في استخدام المنصة، وذلك
يمنح المستخدمين صورة جلية عن أداء الشركة ومدى الاستقرار المالي لديها.
بالإضافة إلى أن الشركة تحرص دائما على توفير معلومات محدثة ودقيقة عن
كل ما يتعلق بمجال التداول، بما في ذلك الأخبار الاقتصادية، الأسعار الفورية،
وتحليلات السوق.
كيف يمكن أن تبدأ في منصة إكسينس؟
1- التسجيل بكل بساطة
قم بالدخول على الموقع الاكتروني للمنصة وإكمال كل بيانتك الشخصية ومن ثم
إتمام عملية التحقق من الهوية لضمان الأمان والمصداقية. كل هذه الخطوات تتم بسهولة
وسرعة لكي تبدأ مباشرة في تداولاتك دون أي تأخير. إذا واجهتك أي مشكلة توفر إكسنس
دليل استخدام شامل يساعد المتداولين الجدد في فهم خطوات التسجيل وبدء التداول
بسهولة.
2- ابدأ بإيداع مكانك
بعد التسجيل يمكنك البدء في إيداع أموالك في المنصة بطرق متنوعة وسهلة حيث
يمكنك اختيار الطريقة المناسبة لك. لابد من تأكد من مراجعة الرسوم والشروط
المرتبطة بكل طريقة إيداع. تتيح إكسنس للمتداولين اختيار الطريقة الأنسب لهم
لإيداع الأموال، مما يوفر لهم مرونة كبيرة في إدارة حساباتهم المالية.
3- أبحر في عالم التداول
بمجرد إيداعك للمال يمكنك البدء في التداول من خلال اختيار الاصول التي تريد
التداول. حيث توفر إكسنس خيارات متنوعة بما في ذلك العملات، الأسهم، السلع،
والعملات الرقمية. يمكن للمتداولين استخدام أدوات التحليل المتقدمة والرسوم
البيانية المتاحة على المنصة لتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة وتنفيذ
استراتيجياتهم بكفاءة.
أهم ما يجعل منصة إكسنس رائدة ؟
أفضل شروط تداول في السوق
هدفت منصة إكسنس منذ الوهلة الأولى أن تكون أكبر وسيط تجزئة في العالم مع
مميزات وخدمتا في الأفضل في السوق. حيث تم ذلك من خلال استهداف أفضل أسعار وخيارات
متعددة من الرافعة المالية، مما يمكن المتداولين من تحقيق أقصى استفادة من
تداولاتهم. حيث تعد الرافعة المالية هي أداة قوية تتيح للمتداولين زيادة حجم
استثماراتهم دون الحاجة إلى ضخ رأس مال كبير
الشفافية والمصداقية التامة
لتتمكن من التداول دون قيود لا بد من ثقة تامة وهو ما سعت إليه إكسنس مع
المتداولين إليها. حيث تلتزم إكسنس بتقديم معلومات في غاية الوضوح والدقة حول جميع
جوانب التداول ويتضمن ذلك الرسوم والشروط والأحكام. هذا الالتزام بالشفافية يهدف
إلى تعزيز ثقة المتداولين في المنصة ويضمن تجربة تداول آمنة ومسؤولة. بالإضافة إلى
أن المنصة تقدم تقارير مالية مفصلة وتوفر Investin معلومات حية عن الأسعار وتحركات السوق، مما يساعد المتداولين في اتخاذ
قرارات استثمارية مبنية على أسس سليمة. وهذا ما ينعكس على تقارير موقع
حيث تعتبر إكسنس إحدى أفضل وسطاء الفوركس لعام 2024، حيث حصلت على تقييمات
عالية بفضل خدماتها المتميزة والشفافية التي تتمتع بها
تنوع أسواق التداول
إكسنس لا تعد فقط منصة لتداول الفوركس فحسب ؛ بل تعد أيضاً مجال كبير يوصل
إلى مجموعة واسعة من الأسواق المالية. تتيح المنصة للمستخدمين الوصول إلى ما يزيد
عن 100 أداة مالية متنوعة ، تحتوي على :
الفوركس : يتيح للمستخدمين التداول في أزواج العملات الرئيسية و الثانوية
والنادرة ، مما يوفر للمتداولين اقتناص الفرص المناسبة في كل الأسواق
العالمية الدولية .
الأسهم: توفر إكسنس إمكانية
التداول في أسهم الشركات الكبرى من جميع أنحاء المعمورة ، مما يتيح
للمتداولين الفرص لتنويع محافظهم .
السلع : عن طريق منصة إكسنس ، يستطيع المستخدمين الاستثمار في سلع رئيسة مثل
الذهب والنفط ، مما يوفر حماية ضد تغيرات الأسواق الأخرى .
العملات الرقمية : وفي هذا الوقت
حيث التزايد في شعبية العملات الرقمية ، تتيح إكسنس الفرصة لتداول العملات
المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم ، مما يوفر للمتداولين اقتناص الحلول في
هذا السوق المتزايد .
هذا الاختلاف في الأسواق يساعد المستخدمين في تنويع استثماراتهم والاستفادة
من المزايا المتاحة في مختلف المجالات.
حساب تداول تجريبي مجاني
توفر منصة إكسنس أحد الخدمات المميزة للمبتدئين والتي تهدف لزيادة وعي
المتداولين دون مخاطر أو خسارة لأموالهم. حيث تقدم حسابات تداول تجريبي مجانية
لتعلم كل الاستراتيجيات الممكنة للتداول وزيادة مهاراتك لتصبح متمكناً عند بدأ
تداولك الفعلي.
تعاملات سريعة دون أي تأخير
لتحقيق أكبر مكاسب لابد من اتخاذ قرارتك في أجزاء من الثانية دون أي تردد
ولكي تساعدك إكسنس على ذلك فإن تنفيذ كل تعاملات يكون بشكل فائق السرعة مهما كان
حجم التعامل سواء في السحب الفوري أو الإيداع.
خدمة عملاء عربية على مدار الساعة
إذا واجهتك أي معضلة خلال تداولتك لاتقلق حيال ذلك لدينا فريق عمل مختص
متوفر طوال اليوم على مدار الساعة لمساعدتك وتوفير أسرع وأفضل الحلول دون أي عناء .
حيث يمكن للمتداولين الحصول على المساعدة عبر مختلف القنوات مثل الدردشة
الحية، البريد الإلكتروني، والهاتف، مما يضمن حصولهم على الدعم اللازم في أي وقت
ومن أي مكان.
وختاما، تعد إكسنس واحدة من أبرز منصات التداول عبر الإنترنت، حيث توفر بيئة
آمنة وشفافة للمستثمرين. بفضل شروط التداول المتميزة والدعم الفني المستمر، يمكن
للمتداولين الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في الأسواق المالية العالمية
بطريقة مسؤولة وآمن
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