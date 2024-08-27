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قطاع الأثاث يشكو تزايد المستوردات وارتفاع كلف التشغيل

8/27/2024 5:09:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اكد ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الاردن، طاهر خالد، أن تزايد المستوردات وارتفاع تكاليف التشغيل الى جانب غياب برامج الدعم، تعتبر اكبر التحديات التي تواجه نمو وتطور القطاع بالمملكة.
وقال خالد في بيان صحافي اليوم ان القطاع يعاني ايضا من قلة الايدي العاملة المدربة وعزوف الشباب الأردني عن التقدم للتدريب أو العمل في قطاع الأثاث بالإضافة الى ضعف وغياب الخطط لتسويق منتجات القطاع رغم انها تلبي أعلى معايير الجودة وتتصف بالحداثة وتلبي تطلعات المستهلكين.

واكد خالد ان غياب الحماية الجمركية لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث من مثيلاتها المستوردة والتي ارتفعت بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية اصحبت تهدد المنشآت العاملة بالقطاع لعدم القدرة على المنافسة ما يعيق قدرتها على التوسع وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للاردنيين.

ودعا خالد الى ضرورة وجود استراتيجية وخطة واضحة للقطاع لضمان مواصلة منشآت القطاع بالعمل والحفاظ على استقرار العمالة لديها من خلال تفعيل قانون الحماية واعادة النظر بكلف الانتاج من خلال تخفيض كلف الطاقة وإثمان القطاع وتوفير نوافذ تمويل ميسرة بالاضافة الى توفير برامج دعم واضحة لغايات تسويق وترويج منتجات القطاع وتمكينها من دخول اسواق جديدة.

وشدد خالد على ضرورة توفير مراكز متخصصة لغايات التدريب وتوفير احتياجات القطاع من العمالة الى جانب تقديم التسهيلات لاستقدام العمالة الفنية المؤهلة.

واكد خالد إلى أن صناعة الأثاث بالمملكة تعد من القطاعات الصناعية الرئيسية التي من شأنها ان تسهم في التخفيف من نسب البطالة بالمملكة في ظل اعتمادها على الايدي العاملة في عمليات الصنيع والإنتاج بالإضافة لتشابك القطاع وترابطه مع القطاعات الأخرى، ما جعل منه بيئة مستقطبه للاستثمار والريادة

واشار خالد الى حرص المنشآت العملة بالقطاع على استخدام أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة لتلبية معايير الجودة الدولية، والتي يتم إنتاجها من خلال 1900 منشأة بعموم المملكة وبرأسمال مسجل يصل لأكثر من 50 مليون دينار في خطوة تهدف الى زيادة حصة منتجات القطاع محليا و في اسواق التصدير.

وبين أن عدد العاملين داخل منشآت القطاع يصل لأكثر من 8 آلاف عامل 10 بالمئة منهم اناث، وبنسبة 3.1 بالمئة من إجمالي عدد العاملين الكلي بالقطاع الصناعي، فيما تبلغ نسبة العمالة الاردنية 74 بالمئة والتي تتميز بالمهارة العالية والدقة والإبداع.

ولفت خالد الى ان نشاط القطاع محليا يرتبط بشكل كبير في نمو قطاعي الإنشاءات والنشاط العمراني فيما تدخل منتجاته بالتجهيزات الخاصة بالمطاعم والفنادق والمدارس والمستشفيات وغيرها الكثير من النشاطات الاقتصادية.

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